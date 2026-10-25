Чорне море стало небезпечнішим за Перську затоку, - FT

Як зазначає видання, екіпажі суден постійно стикаються з ударами безпілотників і ракет.

За даними компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, цього року в регіоні постраждало понад 570 суден, а кількість загиблих перевищила 40 осіб.

Інтенсивність нападів стрімко зросла, і у третьому кварталі кількість атак у середньому перевищувала чотири на день через взаємне протистояння на морських шляхах.

Через загрозу вартість військового страхування суден у Чорному морі зросла до 15% від вартості корпусу, що вдвічі перевищує ставки у Перській затоці.

Експорт агропродукції з українських портів впав приблизно на 75% від довоєнного рівня.

"Для мене Чорне море та захід до українських портів - це майже самогубство. Загальне відчуття таке, що загроза життю існує постійно", - розповів Олег Григорюк, голова Профспілки працівників морського транспорту України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Чорне море стало зоною підвищеного ризику через мінування та обстріли портів.

Ситуація різко загострилася після зриву зернової угоди 2023 року та початку українських атак на російські об'єкти в Криму та Керченській протоці, на що Кремль відповів посиленням ударів по цивільному судноплавству.

У вересні Об'єднаний військовий комітет розширив найвищий рівень воєнного ризику майже на все Чорне море.