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Черное море стало опаснее Персидского залива, - FT

20:10 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Черное море стало смертоноснее Персидского залива из-за атак РФ (facebook.com/mod.mil.rus)

Черное море стало самым опасным торговым маршрутом в мире из-за российских атак, превзойдя по количеству погибших моряков даже Персидский залив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, экипажи судов постоянно сталкиваются с ударами беспилотников и ракет.

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в этом году в регионе пострадали более 570 судов, а число погибших превысило 40 человек.

Интенсивность приступов стремительно возросла, и в третьем квартале количество атак в среднем превышало четыре в день из-за взаимного противостояния на морских путях.

Из-за угрозы стоимость военного страхования судов в Черном море выросла до 15% от стоимости корпуса, что вдвое превышает ставки в Персидском заливе.

Экспорт агропродукции из украинских портов упал примерно на 75% довоенного уровня.

"Для меня Черное море и мероприятие в украинские порты - это почти самоубийство. Общее ощущение такое, что угроза жизни существует постоянно", - рассказал Олег Григорюк, глава Профсоюза работников морского транспорта Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Черное море стало зоной повышенного риска из-за минирования и обстрелов портов.

Ситуация резко обострилась после срыва зернового соглашения 2023 и начала украинских атак на российские объекты в Крыму и Керченском проливе, на что Кремль ответил усилением ударов по гражданскому судоходству.

В сентябре Объединенный военный комитет расширил самый высокий уровень военного риска почти на все Черное море.

Напомним, что НАТО направит в Черное море больше морских патрульных самолетов, РЭБов и дронов после серии атак на суда в регионе, которые могут быть связаны с войной России против Украины.

Кроме того, ранее у побережья Болгарии затонуло судно после атаки дронов, из-за чего София вызвала посла РФ для дачи объяснений. Одно из торговых судов тогда потерпело удар сразу трех беспилотников.

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