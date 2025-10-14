UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Чорне море під загрозою через танкери РФ: Кремль ігнорує можливу екологічну катастрофу

Фото: танкери продовжують забруднювати Чорне море мазутом (ЦПД)
Автор: Маловічко Юлія

Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які розбилися в Керченській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Хоча аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, уламки суден досі не підняли з морського дна і мазут продовжує витікати у води.

"Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону", - повідомили в ЦПД.

Також відомо, що від наслідків аварії танкерів РФ страждають і самі росіяни - бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон. Водночас відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

"Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ - система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню" - додали в Центрі протидії дезінформації.

Аварія танкерів РФ у Чорному морі

Аварія двох російських танкерів у Керченській протоці сталася 15 грудня 2024 року. Внаслідок НП судна "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" розламалися навпіл, в результаті чого нафтопродукти почали витікати у море.

В січні 2025 року плями мазуту досягли навіть берегів Одеської області - забруднення виявили поблизу рекреаційної зони "Катранка".

Ще на початку цього року повідомлялось, що внаслідок катастрофи двох російських танкерів у Керченській протоці в Чорне море витекло понад 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів. Екологічні наслідки аварії зафіксували на 15 ділянках узбережжя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяпортМинэкологии