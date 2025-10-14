Чорне море під загрозою через танкери РФ: Кремль ігнорує можливу екологічну катастрофу

Хоча аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, уламки суден досі не підняли з морського дна і мазут продовжує витікати у води.

"Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону", - повідомили в ЦПД.

Також відомо, що від наслідків аварії танкерів РФ страждають і самі росіяни - бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон. Водночас відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

"Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ - система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню" - додали в Центрі протидії дезінформації.