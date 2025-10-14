Черное море под угрозой из-за танкеров РФ: Кремль игнорирует возможную экокатастрофу

Хотя авария танкеров произошла почти десять месяцев назад, обломки судов до сих пор не подняли с морского дна и мазут продолжает вытекать в воды.

"Власти РФ демонстрируют полное равнодушие к экологической угрозе: вместо реальной ликвидации последствий аварии они сосредоточены на войне против Украины. Это приводит к постоянному загрязнению Черного моря, которое будет иметь многолетние последствия для экосистемы региона", - сообщили в ЦПД.

Также известно, что от последствий аварии танкеров РФ страдают и сами россияне - бизнесы на Черноморском побережье понесли убытки из-за провального туристического сезона. В то же время отдыхающие, которые все же решились приехать на курорты, рисковали собственным здоровьем.

"Пренебрежение последствиями катастрофы демонстрирует полную деградацию государственного управления в РФ - система, погрязшая в войне, уже не способна реагировать даже на угрозы собственной окружающей среде и населению", - добавили в Центре противодействия дезинформации.