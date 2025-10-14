Чорне море під загрозою через танкери РФ: Кремль ігнорує можливу екологічну катастрофу
Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які розбилися в Керченській протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Хоча аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, уламки суден досі не підняли з морського дна і мазут продовжує витікати у води.
"Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону", - повідомили в ЦПД.
Також відомо, що від наслідків аварії танкерів РФ страждають і самі росіяни - бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон. Водночас відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.
"Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ - система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню" - додали в Центрі протидії дезінформації.
Аварія танкерів РФ у Чорному морі
Аварія двох російських танкерів у Керченській протоці сталася 15 грудня 2024 року. Внаслідок НП судна "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" розламалися навпіл, в результаті чого нафтопродукти почали витікати у море.
В січні 2025 року плями мазуту досягли навіть берегів Одеської області - забруднення виявили поблизу рекреаційної зони "Катранка".
Ще на початку цього року повідомлялось, що внаслідок катастрофи двох російських танкерів у Керченській протоці в Чорне море витекло понад 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів. Екологічні наслідки аварії зафіксували на 15 ділянках узбережжя.