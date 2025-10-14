ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Чорне море під загрозою через танкери РФ: Кремль ігнорує можливу екологічну катастрофу

Вівторок 14 жовтня 2025 09:56
UA EN RU
Чорне море під загрозою через танкери РФ: Кремль ігнорує можливу екологічну катастрофу Фото: танкери продовжують забруднювати Чорне море мазутом (ЦПД)
Автор: Маловічко Юлія

Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які розбилися в Керченській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Хоча аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, уламки суден досі не підняли з морського дна і мазут продовжує витікати у води.

"Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону", - повідомили в ЦПД.

Також відомо, що від наслідків аварії танкерів РФ страждають і самі росіяни - бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон. Водночас відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

"Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ - система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню" - додали в Центрі протидії дезінформації.

Аварія танкерів РФ у Чорному морі

Аварія двох російських танкерів у Керченській протоці сталася 15 грудня 2024 року. Внаслідок НП судна "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" розламалися навпіл, в результаті чого нафтопродукти почали витікати у море.

В січні 2025 року плями мазуту досягли навіть берегів Одеської області - забруднення виявили поблизу рекреаційної зони "Катранка".

Ще на початку цього року повідомлялось, що внаслідок катастрофи двох російських танкерів у Керченській протоці в Чорне море витекло понад 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів. Екологічні наслідки аварії зафіксували на 15 ділянках узбережжя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація порт Минэкологии
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить