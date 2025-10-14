Черное море под угрозой из-за танкеров РФ: Кремль игнорирует возможную экокатастрофу
Россия продолжает уничтожать Черное море, игнорируя последствия масштабной экологической катастрофы. На пляжах Анапы снова фиксируют выбросы мазута с танкеров, которые разбились в Керченском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Хотя авария танкеров произошла почти десять месяцев назад, обломки судов до сих пор не подняли с морского дна и мазут продолжает вытекать в воды.
"Власти РФ демонстрируют полное равнодушие к экологической угрозе: вместо реальной ликвидации последствий аварии они сосредоточены на войне против Украины. Это приводит к постоянному загрязнению Черного моря, которое будет иметь многолетние последствия для экосистемы региона", - сообщили в ЦПД.
Также известно, что от последствий аварии танкеров РФ страдают и сами россияне - бизнесы на Черноморском побережье понесли убытки из-за провального туристического сезона. В то же время отдыхающие, которые все же решились приехать на курорты, рисковали собственным здоровьем.
"Пренебрежение последствиями катастрофы демонстрирует полную деградацию государственного управления в РФ - система, погрязшая в войне, уже не способна реагировать даже на угрозы собственной окружающей среде и населению", - добавили в Центре противодействия дезинформации.
Крушение танкеров РФ в Черном море
Авария двух российских танкеров в Керченском проливе произошла 15 декабря 2024 года. В результате ЧП судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" разломились пополам, из-за чего нефтепродукты начали вытекать в море.
В январе 2025 года пятна мазута достигли даже берегов Одесской области - загрязнение обнаружили вблизи рекреационной зоны "Катранка".
Еще в начале этого года сообщалось, что в результате катастрофы двух российских танкеров в Керченском проливе в Черное море вытекло более 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Экологические последствия аварии зафиксировали на 15 участках побережья.