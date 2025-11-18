ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Черное платье и высокие сапоги: Лилия Ребрик поразила стильным total black look

Вторник 18 ноября 2025 07:14
UA EN RU
Черное платье и высокие сапоги: Лилия Ребрик поразила стильным total black look Лилия Ребрик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лилия Ребрик снова доказала, что имеет безупречный стиль. Телеведущая появилась в роскошном total black образе, который мгновенно привлек внимание сети и стал вдохновением для осенне-зимнего сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Ребрик

Черное платье с драматическим акцентом

Основой стилизации является черное платье длины миди, которое подчеркнуло фигуру телеведущей.

Силуэт и крой: платье имеет приталенный силуэт, идеально обыгрывающий изгибы фигуры Лилии. Важный элемент - асимметричный крой подола с высоким, дерзким разрезом, открывающий одну ногу.

Этот прием не только придает образу женственности и динамики, но и зрительно удлиняет ноги, особенно в сочетании с высокой обувью.

Рукава-"фонарики": акцент на объемных рукавах в зоне плеч является одним из ключевых трендов последних сезонов, отсылающих к романтической эстетике и 80-м годам.

Рукава-"фонарики" придают образу драматизма и структуры, одновременно балансируя приталенный силуэт платья. Этот элемент превращает базовое черное платье в модный предмет гардероба.

Ткань: платье выполнено из плотного, но эластичного трикотажа или крепа, хорошо "держащего" форму объемных рукавов и обеспечивающего идеальную посадку по фигуре.

Черное платье и высокие сапоги: Лилия Ребрик поразила стильным total black lookЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Высокие сапоги - новый стандарт элегантности

Для завершения образа Лилия Ребрик выбрала высокие кожаные сапоги до колена, выполненные из гладкой кожи.

Фасон и высота: сапоги имеют высокое, свободное голенище, что создает интересную игру с фактурой и формой. Они легко заходят под разрез платья, продолжая линию ноги.

Каблук: острый носок и тонкий, но стойкий высокий каблук придают изящество и элегантность. Такая обувь является лучшим компаньоном для платьев с высоким разрезом, ведь она усиливает эффект удлинения силуэта.

Стилистический прием: сочетание платья с разрезом и высоких сапог - это беспроигрышная формула для осенне-зимнего сезона, поскольку она позволяет продемонстрировать ножки, но сохраняет образ закрытым и защищенным от холода.

Черное платье и высокие сапоги: Лилия Ребрик поразила стильным total black lookЛилия Ребрик показала модный образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Детали

В этом образе актриса придерживается принципа "меньше, но лучше", позволяя наряду выступать главным акцентом.

Аксессуары: их практически нет, что подчеркивает чистоту линий платья и сапог.

Прическа и макияж: светлые, распущенные волосы создают контраст с насыщенным черным цветом одежды, придавая образу мягкости и света. Макияж сосредоточен на глазах или идеальном тоне лица, что соответствует общей эстетике "драматического минимализма".

Черное платье и высокие сапоги: Лилия Ребрик поразила стильным total black lookРебрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Урок стиля от Лилии Ребрик: сила total black look

Этот аутфит является блестящим примером того, как носить черный цвет, чтобы выглядеть модно, а не обыденно.

  • Акцент на силуэте: выбирайте черные вещи с необычным кроем (объемные плечи, асимметрия, глубокие разрезы), чтобы выделяться.
  • Текстура: используйте разные текстуры - матовая кожа сапог, плотная ткань платья - для создания визуальной глубины.
  • Баланс объемов: сбалансируйте объемные рукава (верх) с приталенным силуэтом и высокой обувью (низ), чтобы сохранить женственные пропорции.
  • Секретное оружие - разрез: высокий разрез на платье или юбке - это простой, но мощный способ сделать любой образ более динамичным, сексуальным и актуальным.

Образ Лилии Ребрик идеально подходит для вечернего выхода, коктейльной вечеринки или любого события, где нужно выглядеть эффектно, сдержанно и самоуверенно. А если накинуть сверху строгий пиджак - для деловой встречи и офисных будней.

Телеведущая доказывает, что черное платье остается бессмертной классикой, которая благодаря модным деталям всегда будет на пике актуальности.

Черное платье и высокие сапоги: Лилия Ребрик поразила стильным total black look Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрик Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского