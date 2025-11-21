Чорна п’ятниця-2025 в Україні: коли відбудеться і чому це головний день розпродажів

Коли Чорна п’ятниця в 2025 році

Чорна п’ятниця завжди припадає на день після американського Дня подяки - четвертого четверга листопада. Відповідно, у 2025 році вона відбудеться 28 листопада.

В Україні традиція розпродажів у форматі Black Friday з’явилася близько 2013 року. За цей час вона перетворилася на один із найбільш очікуваних періодів для покупців, особливо в онлайн-магазинах.

Що таке Чорна п’ятниця і звідки вона взялася

Black Friday з’явилася у США ще в XIX столітті та починалася як день великих розпродажів після Дня подяки. Найперше значення термін отримав у Філадельфії у 1960-х, коли величезні натовпи покупців створювали затори - містяни описували цей хаос як "чорний день". Згодом назву переосмислили: у бухгалтерських книгах перехід від збитків до прибутку позначали чорним кольором, і Чорна п’ятниця стала символом вигідних продажів.

Згодом ритейлери почали відкривати магазини о 5 ранку, а інколи - навіть опівночі, пропонуючи знижки "для перших покупців". У 2010-х роках традиція поширилася на онлайн, а після Чорної п’ятниці з’явився ще один тренд - Кіберпонеділок, коли знижки продовжують діяти лише в інтернет-магазинах.

Як проходить Чорна п’ятниця в Україні

В Україні Black Friday проводять як великі торгові мережі, так і онлайн-ритейлери. Найчастіше акції стартують не лише в п’ятницю - знижки можуть діяти протягом кількох днів або навіть тижня.

Традиційні розміри знижок:

одяг і взуття - 25-50% (інколи до 70-90% на старі колекції),

електроніка та техніка - 5-20%,

товари для дому - 10-30%.

Популярність онлайн-покупок та проблеми високого трафіку

У Чорну п’ятницю онлайн-магазини фіксують рекордні навантаження. Деякі інтернет-ритейлери спеціально готують сервери до пікових годин, адже відмови сайтів у минулі роки вже призводили до втрати доходів і скарг покупців.

У США частка покупок зі смартфонів уже перевищує 45%, і тенденція повторюється в Україні: мобільні покупки стабільно зростають, особливо під час святкових розпродажів.

На що звернути увагу у Чорну п’ятницю

Попри спокусу великих знижок, експерти Держпродспоживслужби наголошують: саме в період масових розпродажів зростають ризики імпульсивних покупок, фейкових знижок і придбання товарів сумнівної якості. Щоб уникнути поширених помилок, варто дотримуватися кількох простих правил.

Плануйте покупки заздалегідь. Визначте, які речі вам справді потрібні, та почніть моніторити ціни завчасно. Це допоможе відрізнити реальну знижку від маркетингового трюку та уникнути зайвих витрат.

Перевіряйте інформацію про товар. Вона має бути повною, достовірною та доступною українською мовою. Техніка та інші товари з гарантією повинні мати гарантійний талон. Важливо пам’ятати: навіть якщо товар куплено зі знижкою, на нього поширюються всі права, передбачені Законом "Про захист прав споживачів", включно з гарантійним ремонтом та поверненням коштів.

Пам’ятайте про право на повернення. Покупці мають 14 днів, щоб обміняти або повернути непродовольчий товар належної якості, якщо він не підійшов за розміром, кольором чи іншими характеристиками. Якщо аналогічного товару немає, продавець зобов'язаний повернути кошти.

Зберігайте розрахункові документи. Це головний доказ покупки, без якого повернення чи гарантійне обслуговування може бути неможливим.