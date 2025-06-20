Чорна кішка - до біди чи удачі? Факти та міфи, які вас здивують

Прикмети про чорну кішку

Якщо чорна кішка перебігла дорогу - чекай на неприємності

Якщо кішка з'явилась у дворі - буде хвороба або сварка

Якщо тікає від людини - до зради

Якщо дивиться з вікна на дорогу - хтось піде з дому

Ці прикмети існують століттями, але їхня суть - страх перед невідомим. Іноді зручно звинуватити кота і не користуватися здоровим глуздом.

У світі чорна кішка - до щастя

В Англії чорний кіт у домі - до багатства

У Шотландії на порозі - до гарних новин

У Японії - оберіг

У Єгипті - символ божества

Бо насправді, все залежить не від тварини, а від того, у що люди вирішили вірити.

Як церква створила міф про зло

У Середньовіччі чорних котів вважали слугами відьом або демонами у тілі тварини. Логіка була проста - жінка з чорним котом, отже чаклунка. А кіт чорний - значить злий, ще й нічна істота.

Папа Григорій IX у 1233 році видав буллу "Vox in Rama" - документ, де описувалися єретичні ритуали, під час якого парафіяни вклонялися чорному коту, якого вважали втіленням диявола. І хоча мова йшла тільки про одну конкретну секту єретиків, наслідки були катастрофічними для всієї Європи.

Чорних котів у XIV столітті церква почала масово знищувати - їх часто спалювали живцем на вогнищі під час релігійних свят. Через це велика кількість щурів заполонила вулиці й з часом це призвело до масової епідемії чуми.

Якщо на це подивитися реалістично, то віра у прикмети дійсно вбивала людей.

Чорних котів досі вважають передвісником біди (фото: Freepik)

А що каже наука

У психології є спеціальний термін - "когнітивне викривлення". Людина бачить подію, запам'ятовую її як певний "знак" і кожен схожий випадок тільки підкріплює міф.

Люди схильні бачити закономірності там, де їх немає. Нам простіше пов'язати нещастя з твариною, ніж з випадковістю або власним вибором.

Мозку значно легше пояснити невдачі магією, ніж припускати, що відповідальність цілком лежить на людині, ну або просто - не пощастило.

Справжня проблема - не в котах

Бути чорним котом у сучасному світі все одно важко. Їх значно важче прилаштувати у родину, бо їх бояться і досі вважають "нещасливими". А у деяких країнах їх не віддають у родину перед Гелловіном - бо були зафіксовані випадки жорстокого поводження.

Не люблять чорних котів фотографувати - бо їх гірше видно на знімках. Не дуже вони популярні й в соцмережах. Та й на вулиці чорним котам не позаздриш - досі є люди, які вірять у магію кольору її шерсті й можуть навіть кинути каменем.

Хоча колір - це просто колір, і кішка не може притягувати нещастя.

Чорна кішка нічого не притягує. Вона просто живе своє життя. А от забобони - приносять страх, обмеження і нерозуміння. Наступного разу, коли побачиш чорного кота: просто йди далі та скажи собі, що це просто кіт, який йде по своїх справах.