Чонгарський міст повністю виведений з ладу після повторного удару дронами

Повторна поразка Чонгарського мосту

У ніч на 9 червня було завдано повторного удару по Чонгарському мосту. В операції брали участь підрозділи Центру мультидоменних операцій "Фаланга", 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2". Для ураження об'єкта використовувалися безпілотники FP-2.

Наслідки для логістики

Перше пошкодження міст отримав 7 червня, коли було частково порушено дорожнє полотно в одному напрямку.

Після повторного удару інфраструктура об'єкта виявилася повністю виведена з ладу, а транспортне сполучення перекрите на тривалий період.

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Контроль ситуації та подальші дії

Зазначається, що переміщення та спроби відновлювальних робіт перебувають під наглядом.

Підкреслюється готовність завдавати подальших ударів у разі спроб відновлення логістичного маршруту.

Продовження операцій

Повідомляється про продовження системної роботи в рамках FrontStrike-операцій, спрямованих на ураження логістичної інфраструктури.