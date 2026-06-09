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Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного удара дронами

23:05 09.06.2026 Вт
2 мин
Ситуация на ключевой переправе резко изменилась, а последствия оказались серьезнее, чем сообщается официально
aimg Анастасия Никончук
Фото: Чонгарский мост (росСМИ)

В ночь на 9 июня Чонгарский мост получил повторные повреждения в результате операции украинских подразделений с применением дронов FP-2, что привело к полному выводу объекта из строя и перекрытию транспортного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 1-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ в сети Facebook.

Повторное поражение Чонгарского моста

В ночь на 9 июня был нанесен повторный удар по Чонгарскому мосту. В операции участвовали подразделения Центра мультидоменных операций "Фаланга", 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2". Для поражения объекта использовались беспилотники FP-2.

Последствия для логистики

Первое повреждение мост получил 7 июня, когда было частично нарушено дорожное полотно в одном направлении.

После повторного удара инфраструктура объекта оказалась полностью выведена из строя, а транспортное сообщение перекрыто на длительный период.

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Контроль ситуации и дальнейшие действия

Отмечается, что перемещения и попытки восстановительных работ находятся под наблюдением.

Подчеркивается готовность наносить дальнейшие удары в случае попыток восстановления логистического маршрута.

Продолжение операций

Сообщается о продолжении системной работы в рамках FrontStrike-операций, направленных на поражение логистической инфраструктуры.

Напоминаем, что ночью 9 июня беспилотники нанесли новый удар по Чонгарскому мосту - одной из ключевых переправ, соединяющих временно оккупированный Крым с материковой частью. В результате атаки движение по объекту было полностью остановлено, а оккупационные власти рекомендовали использовать объездные маршруты.

По данным, которые приводят оккупационные структуры, удар был зафиксирован по переправе через залив Сиваш. Сообщается, что транспортное сообщение по мосту заблокировано.

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