Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного удара дронами

Повторное поражение Чонгарского моста

В ночь на 9 июня был нанесен повторный удар по Чонгарскому мосту. В операции участвовали подразделения Центра мультидоменных операций "Фаланга", 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2". Для поражения объекта использовались беспилотники FP-2.

Последствия для логистики

Первое повреждение мост получил 7 июня, когда было частично нарушено дорожное полотно в одном направлении.

После повторного удара инфраструктура объекта оказалась полностью выведена из строя, а транспортное сообщение перекрыто на длительный период.

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Контроль ситуации и дальнейшие действия

Отмечается, что перемещения и попытки восстановительных работ находятся под наблюдением.

Подчеркивается готовность наносить дальнейшие удары в случае попыток восстановления логистического маршрута.

Продолжение операций

Сообщается о продолжении системной работы в рамках FrontStrike-операций, направленных на поражение логистической инфраструктуры.