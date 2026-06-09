Чонгарський міст повністю виведений з ладу після повторного удару дронами
У ніч на 9 червня Чонгарський міст зазнав повторних пошкоджень унаслідок операції українських підрозділів із застосуванням дронів FP-2, що призвело до повного виведення об'єкта з ладу та перекриття транспортного сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ в мережі Facebook.
Повторна поразка Чонгарського мосту
У ніч на 9 червня було завдано повторного удару по Чонгарському мосту. В операції брали участь підрозділи Центру мультидоменних операцій "Фаланга", 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2". Для ураження об'єкта використовувалися безпілотники FP-2.
Наслідки для логістики
Перше пошкодження міст отримав 7 червня, коли було частково порушено дорожнє полотно в одному напрямку.
Після повторного удару інфраструктура об'єкта виявилася повністю виведена з ладу, а транспортне сполучення перекрите на тривалий період.
Контроль ситуації та подальші дії
Зазначається, що переміщення та спроби відновлювальних робіт перебувають під наглядом.
Підкреслюється готовність завдавати подальших ударів у разі спроб відновлення логістичного маршруту.
Продовження операцій
Повідомляється про продовження системної роботи в рамках FrontStrike-операцій, спрямованих на ураження логістичної інфраструктури.
Нагадуємо, що вночі 9 червня безпілотники завдали нового удару по Чонгарському мосту - одній із ключових переправ, що з'єднують тимчасово окупований Крим із материковою частиною. Унаслідок атаки рух об'єктом було повністю зупинено, а окупаційна влада рекомендувала використовувати об'їзні маршрути.
За даними, які наводять окупаційні структури, удар було зафіксовано по переправі через затоку Сиваш. Повідомляється, що транспортне сполучення по мосту заблоковано.