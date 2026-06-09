Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного удара дронами
В ночь на 9 июня Чонгарский мост получил повторные повреждения в результате операции украинских подразделений с применением дронов FP-2, что привело к полному выводу объекта из строя и перекрытию транспортного сообщения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 1-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ в сети Facebook.
Повторное поражение Чонгарского моста
В ночь на 9 июня был нанесен повторный удар по Чонгарскому мосту. В операции участвовали подразделения Центра мультидоменных операций "Фаланга", 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2". Для поражения объекта использовались беспилотники FP-2.
Последствия для логистики
Первое повреждение мост получил 7 июня, когда было частично нарушено дорожное полотно в одном направлении.
После повторного удара инфраструктура объекта оказалась полностью выведена из строя, а транспортное сообщение перекрыто на длительный период.
Контроль ситуации и дальнейшие действия
Отмечается, что перемещения и попытки восстановительных работ находятся под наблюдением.
Подчеркивается готовность наносить дальнейшие удары в случае попыток восстановления логистического маршрута.
Продолжение операций
Сообщается о продолжении системной работы в рамках FrontStrike-операций, направленных на поражение логистической инфраструктуры.
Напоминаем, что ночью 9 июня беспилотники нанесли новый удар по Чонгарскому мосту - одной из ключевых переправ, соединяющих временно оккупированный Крым с материковой частью. В результате атаки движение по объекту было полностью остановлено, а оккупационные власти рекомендовали использовать объездные маршруты.
По данным, которые приводят оккупационные структуры, удар был зафиксирован по переправе через залив Сиваш. Сообщается, что транспортное сообщение по мосту заблокировано.