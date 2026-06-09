ua en ru
Вт, 09 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного удара дронами

23:05 09.06.2026 Вт
2 мин
Ситуация на ключевой переправе резко изменилась, а последствия оказались серьезнее, чем сообщается официально
aimg Анастасия Никончук
Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного удара дронами Фото: Чонгарский мост (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 9 июня Чонгарский мост получил повторные повреждения в результате операции украинских подразделений с применением дронов FP-2, что привело к полному выводу объекта из строя и перекрытию транспортного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 1-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ в сети Facebook.

Повторное поражение Чонгарского моста

В ночь на 9 июня был нанесен повторный удар по Чонгарскому мосту. В операции участвовали подразделения Центра мультидоменных операций "Фаланга", 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2". Для поражения объекта использовались беспилотники FP-2.

Последствия для логистики

Первое повреждение мост получил 7 июня, когда было частично нарушено дорожное полотно в одном направлении.

После повторного удара инфраструктура объекта оказалась полностью выведена из строя, а транспортное сообщение перекрыто на длительный период.

Читайте также: Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым

Контроль ситуации и дальнейшие действия

Отмечается, что перемещения и попытки восстановительных работ находятся под наблюдением.

Подчеркивается готовность наносить дальнейшие удары в случае попыток восстановления логистического маршрута.

Продолжение операций

Сообщается о продолжении системной работы в рамках FrontStrike-операций, направленных на поражение логистической инфраструктуры.

Напоминаем, что ночью 9 июня беспилотники нанесли новый удар по Чонгарскому мосту - одной из ключевых переправ, соединяющих временно оккупированный Крым с материковой частью. В результате атаки движение по объекту было полностью остановлено, а оккупационные власти рекомендовали использовать объездные маршруты.

По данным, которые приводят оккупационные структуры, удар был зафиксирован по переправе через залив Сиваш. Сообщается, что транспортное сообщение по мосту заблокировано.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Чонгар Вооруженные силы Украины
Новости
С "трубы Медведчука" хотят снять арест, дело рассмотрят в суде
С "трубы Медведчука" хотят снять арест, дело рассмотрят в суде
Аналитика
Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА