Чому ЗСУ запускають мало КАБів та що може змінити ситуацію: пояснення експерта

Масове використання українських КАБів залежить не лише від кількості боєприпасів. Для їх застосування потрібна розвинута авіаційна компонента.

"Важливе питання не тільки в тому, скільки у нас є літаків, а й у тому, наскільки безпечно вони можуть працювати. Якщо авіація РФ має перевагу в небі, наші літаки не можуть підлітати для скиду бомби на ті ж відстані без ризику для ураження. Тому дефіцит літаків - це лише частина проблеми", - заявив СЕО BlueBird Tech Валерій Зарубін.

Він також підкреслив, що зараз є команди, які активно працюють над розвитком українських КАБів. І, на його думку, у перспективі цю задачу зможуть виконувати не лише пілотовані літаки, а й важкі безпілотники українського виробництва.

"Технологічно це цілком можливий напрямок. Ми вже бачимо, як далекобійні безпілотники поступово перетворюються на фактично безпілотні літаки. Наступним кроком може стати створення важких платформ, здатних виконувати частину завдань замість бомбардувальної авіації", - додав експерт.

Тому не варто зводити питання лише до того, чи вистачає Україні літаків сьогодні. Потрібно паралельно розвивати номенклатуру боєприпасів, безпілотні платформи з ШІ, ракетобудування та авіацію.

"Україна історично має сильну школу ракетобудування та авіабудування. У нас є потужна інженерна база і фахівці, які здатні створювати складні технологічні рішення - від безпілотних систем до ракетних комплексів. І ми вже сьогодні бачимо, як вітчизняні інженери формують нову технологічну спроможність", - підсумував Зарубін.