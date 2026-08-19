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Почему ВСУ запускают мало КАБов и что может изменить ситуацию: объяснение эксперта

09:43 19.08.2026 Ср
2 мин
Как дроны могут побороть дефицит КАБов?
aimg Константин Широкун
Почему ВСУ запускают мало КАБов и что может изменить ситуацию: объяснение эксперта Фото: сассовое использование украинских КАБов зависит от нескольких факторов (mod.gov.ua)
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Массовое использование украинских КАБ зависит не только от количества боеприпасов. Для их применения требуется развитая авиационная компонента.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил СЕО BlueBird Tech Валерий Зарубин.

"Важный вопрос не только в том, сколько у нас есть самолетов, но и в том, насколько безопасно они могут работать. Если у авиации РФ преимущество в небе, наши самолеты не могут подлетать для сброса бомбы на те же расстояния без риска для поражения. Поэтому дефицит самолетов - это лишь часть проблемы", - заявил СЕО BlueBird Tech Валерий Зару.

Он также подчеркнул, что сейчас есть команды, активно работающие над развитием украинских КАБов. И, по его мнению, в перспективе эту задачу смогут выполнять не только пилотируемые самолеты, но тяжелые беспилотники украинского производства.

"Технологически это вполне возможное направление. Мы уже видим, как дальнобойные беспилотники постепенно превращаются в фактически беспилотные самолеты. Следующим шагом может стать создание тяжелых платформ, способных выполнять часть задач вместо бомбардировочной авиации", – добавил эксперт.

Поэтому не стоит сводить вопрос только к тому, хватает ли Украине самолетов сегодня. Необходимо параллельно развивать номенклатуру боеприпасов, беспилотные платформы по ИИ, ракетостроение и авиацию.

"Украина исторически имеет сильную школу ракетостроения и авиастроения. У нас есть мощная инженерная база и специалисты, способные создавать сложные технологические решения - от беспилотных систем до ракетных комплексов. И мы уже сегодня видим, как отечественные инженеры формируют новую технологическую способность", - подытожил Зарубин.

Напомним, ранее бригадный генерал, заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко рассказывал, что несколько украинских компаний разрабатывают КАБы с турбореактивными двигателями , способными лететь за пределы действия вражеской противовоздушной обороны.

По его словам, в настоящее время в Украине работает семь производителей, а реактивные двигатели позволяют увеличить дальность применения бомб на 100-200 километров.

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