Почему ВСУ запускают мало КАБов и что может изменить ситуацию: объяснение эксперта

Массовое использование украинских КАБ зависит не только от количества боеприпасов. Для их применения требуется развитая авиационная компонента.

"Важный вопрос не только в том, сколько у нас есть самолетов, но и в том, насколько безопасно они могут работать. Если у авиации РФ преимущество в небе, наши самолеты не могут подлетать для сброса бомбы на те же расстояния без риска для поражения. Поэтому дефицит самолетов - это лишь часть проблемы", - заявил СЕО BlueBird Tech Валерий Зару.

Он также подчеркнул, что сейчас есть команды, активно работающие над развитием украинских КАБов. И, по его мнению, в перспективе эту задачу смогут выполнять не только пилотируемые самолеты, но тяжелые беспилотники украинского производства.

"Технологически это вполне возможное направление. Мы уже видим, как дальнобойные беспилотники постепенно превращаются в фактически беспилотные самолеты. Следующим шагом может стать создание тяжелых платформ, способных выполнять часть задач вместо бомбардировочной авиации", – добавил эксперт.

Поэтому не стоит сводить вопрос только к тому, хватает ли Украине самолетов сегодня. Необходимо параллельно развивать номенклатуру боеприпасов, беспилотные платформы по ИИ, ракетостроение и авиацию.

"Украина исторически имеет сильную школу ракетостроения и авиастроения. У нас есть мощная инженерная база и специалисты, способные создавать сложные технологические решения - от беспилотных систем до ракетных комплексов. И мы уже сегодня видим, как отечественные инженеры формируют новую технологическую способность", - подытожил Зарубин.