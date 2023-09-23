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Чому ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі: Буданов дав відповідь

Фото: керівник ГУР МО України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Під час бойових дій на фронті обидві сторони майже не використовують бронетехніку через насиченість територій мінами та високу щільність артилерійського вогню.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на theWarzone.

Він зазначив, що наразі настання зимового часу і погіршення погодних умов не є перешкодою для ведення активних бойових дій - як для ЗСУ, так і для росіян. 

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Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ з початку літа перейшов в активну фазу. Наразі Силам оборони вдалося досягти успіхів в Кліщіївці, Андріївці, Роботиному та деяких інших населених пунктах. Вчора аналітики ISW заявили, що бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони росіян поблизу Роботиного Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив ЗСУ станеться після звільнення Токмака. Також він сказав, що настання зими не сповільнить контрнаступ.

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КИрило БудановВійна Росії проти України