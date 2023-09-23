Чому ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі: Буданов дав відповідь

Він зазначив, що наразі настання зимового часу і погіршення погодних умов не є перешкодою для ведення активних бойових дій - як для ЗСУ, так і для росіян.

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Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ з початку літа перейшов в активну фазу. Наразі Силам оборони вдалося досягти успіхів в Кліщіївці, Андріївці, Роботиному та деяких інших населених пунктах. Вчора аналітики ISW заявили, що бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони росіян поблизу Роботиного Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив ЗСУ станеться після звільнення Токмака. Також він сказав, що настання зими не сповільнить контрнаступ.

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