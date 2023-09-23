Почему ВСУ не используют технику в контрнаступлении: Буданов дал ответ

Он отметил, что наступление зимнего времени и ухудшение погодных условий не являются препятствием для ведения активных боевых действий - как для ВСУ, так и для россиян.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ с начала лета перешло в активную фазу. В настоящее время Силам обороны удалось добиться успехов в Клещиевке, Андреевке, Работино и некоторых других населенных пунктах. Вчера аналитики ISW заявили, что бронетехника ВСУ прорвала главную линию обороны россиян вблизи Роботиного Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв ВСУ произойдет после освобождения Токмака. Также он сказал, что наступление зимы не замедлит контрнаступление.

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