Чому зростають ціни в Україні: у Мінекономіки назвали чотири потужних чинники

У серпні 2024 року споживчі ціни зросли на 0,6% за місяць. В річному обчисленні (серпень 2024 року порівняно з серпнем 2023 року) інфляція прискорилася до 7,5% з 5,4% місяцем раніше
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України від Мінекономіки.
Як зазначається в огляді, відсутність літньої дефляції цьогоріч загалом та в серпні зокрема зумовлена збігом у часі кількох потужних інфляційних чинників:
Водночас за даними Мінекономіки антиінфляційний компенсаційний вплив чинили:
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року до 8,5%. Наступного року інфляція уповільниться.
Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.