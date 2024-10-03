Почему растут цены в Украине: в Минэкономики назвали четыре мощных фактора

В августе 2024 года потребительские цены выросли на 0,6% за месяц. В годовом исчислении (август 2024 по сравнению с августом 2023 года) инфляция ускорилась до 7,5% с 5,4% месяцем ранее
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины от Минэкономики.
Как отмечается в обзоре, отсутствие летней дефляции в целом и в августе в частности обусловлено совпадением во времени нескольких мощных инфляционных факторов:
В то же время, по данным Минэкономики, антиинфляционное компенсационное влияние оказывали:
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует рост потребительских цен в Украине до конца 2024 года до 8,5%. В следующем году инфляция замедлится.
В то же время, Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.