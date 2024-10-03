Почему растут цены в Украине: в Минэкономики назвали четыре мощных фактора

Как отмечается в обзоре, отсутствие летней дефляции в целом и в августе в частности обусловлено совпадением во времени нескольких мощных инфляционных факторов:

высокого давления на цены производителей от существенного удорожания электроэнергии, а также необходимость закупки или использования альтернативных источников поставки электроэнергии (в настоящее время все давление со стороны всех "энергетических" факторов пролонгируется во времени);

отсутствие избытка сельхозпродукции на рынке, в том числе из-за сложных погодных условий;

значительный дефицит кадров;

высокий уровень опасности и неопределенность в дальнейшем течении боевых действий.

В то же время, по данным Минэкономики, антиинфляционное компенсационное влияние оказывали: