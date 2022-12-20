Чому збиттю дрона не варто радіти і як впливає погода на плани РФ: відповідь ЗСУ
Українські військові розповіли, як впливає погода на російські ракетні удари та атаки дронами та чому не варто радіти збиттю БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Погода
На що впливає
Як зазначають військові, спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об‘єктів удару. Проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично.
"Погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування", - зазначають в відомстві.
На що не впливає
Ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак.
"Для спостереження за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - кажуть у Міноборони.
Чому не варто радіти збиттю "шахедів"?
Не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136.
"Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО", - пояснюють військові.
Як повідомлялось, внаслідок атаки дронів 19 грудня три райони Київської області залишилися без світла. Також у регіоні фіксують проблеми зі зв'язком.
Нагадаємо, російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. У небі над Києвом зафіксували 23 безпілотники, з них 18 збили сили ППО.
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