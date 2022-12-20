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Почему сбитию дрона не стоит радоваться и как влияет погода на планы РФ: ответ ВСУ

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 10:50
Почему сбитию дрона не стоит радоваться и как влияет погода на планы РФ: ответ ВСУ Фото: ВСУ объяснили, почему сбитию дрона не стоит радоваться (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные рассказали, как влияет погода на российские ракетные удары и атаки дронами и почему не стоит радоваться сбитию БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Погода

На что влияет

Как отмечают военные, спокойная погода и ясное небо помогают разведать объекты удара. Проводить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично.

"Погода влияет на изучение последствий ударов и возможную корректировку", - отмечают в ведомстве.

На что не влияет

Ни туман, ни туман существенно не влияют на планы россиян по атакам.

"Для наблюдения за успеваемостью ударов Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. За несколько сотен километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе", - говорят в Минобороны.

Почему не стоит радоваться сбитию "шахедов"?

Не стоит преждевременно радоваться успехам сбития Shahed-136.

"Жертвуя дешевыми "мопедами", россияне истощают наши ПВО", - объясняют военные.

Как сообщалось, в результате атаки дронов 19 декабря три района Киевской области остались без света. Также в регионе фиксируют проблемы со связью.

Напомним, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В небе над Киевом зафиксировали 23 беспилотника, из них 18 сбили силы ПВО.

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