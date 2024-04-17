Чому Захід закликає Ізраїль не мститись Ірану: пояснення дипломата

Захід проти того, щоб Ізраїль мстився Ірану за нещодавню атаку через бажання запобігти ескалації на Близькому сході.

Як пояснив дипломат, союзники Ізраїля допомогли країні відбити атаку Ірану, втім, брати участь в помсті вони не зацікавлені, оскільки це буде ескалацією.

"Тобто вони нам допомогли запобігти атаці. Але це не говорить про те, що вони повинні разом з нами атакувати, якщо ми хочемо завдати удару у відповідь. Це вже напад на Іран, є захисні засоби та засоби нападу, це різні категорії. Тому все логічно пояснюється", - пояснив Міл-Ман.

Він зауважив, що на Близькому Сході військова сила відіграє велику роль. Якщо Ізраїль не відповість на атаку, інші вважатимуть країну слабкою й можуть пізніше вдатись до повторного удару. Водночас відповідь повинна бути продуманою й підготовленою.

Міл-Ман додав, що не варто применшувати можливості Ірану, оскільки він має ще тисячі ракет, які може запустити в бік Ізраїля.

"Це країна, яка має величезний збройний потенціал. І ракети середнього радіуса дії, і балістичні ракети, які вони виробляють. Це не російського виробництва, це не північнокорейського, це їхні ракети, їхні дрони. І факт, що ці дрони завдали великої шкоди українській армії теж, і щодня завдають шкоди", - пояснив він.

У відповідні повинна брати участь міжнародна коаліція

За словами дипломата, реакція у відповідь повинна бути підготовленим комплексом заходів у якому візьме участь міжнародна коаліція. Усі повинні розуміти, що Іран, як й Росія, як й КНДР несуть зло вільному світу. Вісь зла потребує коаліційного підходу, аби запобігти її впливу.

"Якщо це не дійде до мізків європейської спільноти, якщо ті політики, які там знаходяться, не розуміють цього, не розуміють, що Україна зараз веде найстрашнішу війну, яка в принципі захищає їхнє життя, вони просто наступні на черзі. І якщо там хтось цього не розуміє, то він припускається серйозної помилки", - відзначив Міл-Ман.

Атака Ірану на Ізраїль

Після удару по іранському посольству в Сирії, Іран пригрозив Ізраїлю відповіддю. Атака відбулась у ніч на 14 квітня. Тоді ж проти Ізраїля були запущені сотні ракет та дронів, втім, більшість була успішно знищена. Тель-Авів, зі свого боку, пообіцяв відповідь Ірану за атаку, втім, Захід закликає країну уникати ескалації.