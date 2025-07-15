Чому війна в Україні може затягнутися на роки: у звіті Європи дали прогноз

Окрім активних бойових дій на території України, можливі нові наступальні операції Росії поблизу Європи - у Молдові, на Балканах і навіть проти держав-членів НАТО.

Це випливає зі стратегічного національного огляду Франції до 2030 року, опублікованого на офіційному урядовому сайті.

Документ підкреслює, що Європа має готуватися до "ризику великої війни в серці континенту", водночас визнаючи, що США не будуть активно залучені в регіональну безпеку.

"Найвищим ризиком є ситуація, за якої подібна агресія співпадатиме з масштабною операцією в іншому регіоні світу, що відверне американські сили", - йдеться в документі.

Водночас наголошується, що найнебезпечнішим сценарієм буде одночасна масштабна агресія Росії в Європі та в іншому регіоні світу, що відверне американські зусилля.

Загроза з боку РФ

Головні завдання Франції на найближче десятиліття - це зміцнення матеріального і морального потенціалу країни, готовність протистояти дестабілізаційним діям на своїй території та посилення обороноздатності.

Для цього уряд планує суттєво збільшити фінансування сектору оборони, щоб переозброїти армію та підвищити стійкість країни в умовах війни високої інтенсивності.

"Кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Приоритизація цієї загрози ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації", - зазначено у стратегічному огляді.