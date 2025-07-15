Почему война в Украине может затянуться на годы: в отчете Европы дали прогноз

В отчете Франции говорится, что война в Украине может продолжаться еще 3-5 лет. Однако не только о новых возможных наступлениях России, но и о риске войны в Европе без активного участия США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стратегический национальный обзор для Франции до 2030 года, опубликованном на сайте правительства.
Кроме активных боевых действий на территории Украины, возможны новые наступательные операции России вблизи Европы - в Молдове, на Балканах и даже против государств-членов НАТО.
Это следует из стратегического национального обзора Франции до 2030 года, опубликованного на официальном правительственном сайте.
Документ подчеркивает, что Европа должна готовиться к "риску большой войны в сердце континента", в то же время признавая, что США не будут активно вовлечены в региональную безопасность.
"Самым высоким риском является ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", - говорится в документе.
В то же время отмечается, что самым опасным сценарием будет одновременная масштабная агрессия России в Европе и в другом регионе мира, что отвлечет американские усилия.
Главные задачи Франции на ближайшее десятилетие - это укрепление материального и морального потенциала страны, готовность противостоять дестабилизирующим действиям на своей территории и усиление обороноспособности.
Для этого правительство планирует существенно увеличить финансирование сектора обороны, чтобы перевооружить армию и повысить устойчивость страны в условиях войны высокой интенсивности.
"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", - говорится в стратегическом обзоре.
Ранее международное агентство Fitch Ratings отмечало, что заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций России и Украины.
В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.
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