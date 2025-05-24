Агентство Fitch оцінило шанси на припинення вогню та мир між Україною та Росією
Війна Росії проти України триває вже понад три роки. Надій на міцний мир не стає більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства міжнародного агентства Fitch Ratings.
Як наголошується в повідомленні, у середині травня делегації з Росії та України вперше три роки тому провели прямі переговори в Стамбулі без будь-якого прориву.
"Заявлена адміністрацією США мета завершити війну може призвести до узгодженого припинення вогню, однак укладення мирної угоди є малоймовірним через важкопримиримі позиції обох сторін", - йдеться в огляді агентства.
Аналітики Fitch вважають, що угода про постачання корисних копалин між США та Україною згладила дипломатичну напруженість, однак потенційні економічні вигоди, а також ступінь, у якій вона може потенційно пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, залишаються вкрай невизначеними.
Таким чином, оцінки Fitch Ratings мало змінилися порівняно з груднем 2024 року. Тоді Fitch Ratings очікувало, що війна Росії з Україною продовжиться у 2025 році в рамках її поточних широких параметрів, припинення вогню можливе, але мирна угода малоймовірна.
Очікування міжнародних фінансових організацій
У березні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України у 2025 році на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
Світовий банк очікує, що економічне зростання в Україні ще більше сповільниться до 2% цьогоріч, перш ніж збільшиться до 5,2% 2026 року, "за умови, що військові дії закінчаться і почнеться відновлення".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.