Чому відстрочку можуть не продовжити автоматично та як діяти: інструкція від Міноборони

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації може не спрацювати через відсутність оновленої інформації у державних реєстрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Головне:
Наразі цифровий скринінг та автоматична перевірка даних охоплює 22 категорії громадян (серед яких особи з інвалідністю, студенти, вчителі та багатодітні батьки).
Однак, якщо відомості в базі даних є застарілими або внесеними з помилками, статус не оновиться.
Найчастіше з проблемами автоматичного продовження стикаються:
Військовозобов'язаним рекомендують перевірити точність написання ПІБ, ідентифікаційних кодів та наявність актуальної інформації про інвалідність у реєстрах Пенсійного фонду України.
Якщо автоматичне продовження через застосунок "Резерв+" або ЦНАП не відбулося, це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Для вирішення проблеми необхідно виконати два кроки:
У Міноборони особливо наголосили, що за чинними правилами заяви на оформлення чи продовження відстрочок громадяни більше не подають до ТЦК та СП.
Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали різницю між відстрочками та бронюванням.