Чому відстрочку можуть не продовжити автоматично та як діяти: інструкція від Міноборони

Головне: Чому відстрочка не продовжується: Автоматичне продовження може не спрацювати через відсутність інформації чи помилки у державних реєстрах.

Автоматичне продовження може не спрацювати через відсутність інформації чи помилки у державних реєстрах. Що робити: Якщо статус не оновився, необхідно зібрати документи, що підтверджують право на відстрочку, та звернутися до ЦНАПу.

Якщо статус не оновився, необхідно зібрати документи, що підтверджують право на відстрочку, та звернутися до ЦНАПу. Що важливо знати: Заяви на оформлення чи продовження відстрочки більше не подаються до ТЦК та СП - це роблять через ЦНАП.

Чому система дає збій

Наразі цифровий скринінг та автоматична перевірка даних охоплює 22 категорії громадян (серед яких особи з інвалідністю, студенти, вчителі та багатодітні батьки).

Однак, якщо відомості в базі даних є застарілими або внесеними з помилками, статус не оновиться.

Найчастіше з проблемами автоматичного продовження стикаються:

батьки трьох і більше дітей (наприклад, через заборгованість за аліментами або відсутність даних у ДРАЦС);

особи, які мають батьків з інвалідністю І чи ІІ групи;

громадяни, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворими членами сім'ї.

Військовозобов'язаним рекомендують перевірити точність написання ПІБ, ідентифікаційних кодів та наявність актуальної інформації про інвалідність у реєстрах Пенсійного фонду України.

Алгоритм дій: що робити, якщо статус не оновився

Якщо автоматичне продовження через застосунок "Резерв+" або ЦНАП не відбулося, це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Для вирішення проблеми необхідно виконати два кроки:

Підготувати документи: зібрати повний пакет паперових оригіналів та копій, що засвідчують право на відстрочку.

зібрати повний пакет паперових оригіналів та копій, що засвідчують право на відстрочку. Звернутися до ЦНАПу: з готовими документами потрібно особисто прийти до будь-якого зручного Центру надання адміністративних послуг.

У Міноборони особливо наголосили, що за чинними правилами заяви на оформлення чи продовження відстрочок громадяни більше не подають до ТЦК та СП.