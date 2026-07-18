Почему отсрочку могут не продлить автоматически и как действовать: инструкция от Минобороны

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации может не сработать из-за отсутствия обновленной информации в государственных реестрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Главное:
Сейчас цифровой скрининг и автоматическая проверка данных охватывает 22 категории граждан (среди которых лица с инвалидностью, студенты, учителя и многодетные родители).
Однако, если сведения в базе данных устаревшие или внесенные с ошибками, статус не обновится.
Чаще всего с проблемами автоматического продления сталкиваются:
Военнообязанным рекомендуют проверить точность написания ФИО, идентификационных кодов и наличие актуальной информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда Украины.
Если автоматическое продление через приложение "Резерв+" или ЦНАП не произошло, это не означает, что человек потерял право на отсрочку. Для решения проблемы необходимо выполнить два шага:
В Минобороны особо подчеркнули, что по действующим правилам заявления на оформление или продление отсрочек граждане больше не подают в ТЦК и СП.
Напомним, ранее в Минобороны назвали различия между отсрочками и бронированием.