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Чому відключення світла можуть не співпадати з графіками: пояснення Держенергонагляду

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У разі неспівпадіння відключень світла до встановлених графіків, необхідно повідомити про це обленерго. Після цього споживача можуть не турбувати під час наступної "сірої клітинки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

За словами Слободяна, споживачу, який має відключення у ті години, коли гарантовано повинно бути світло - необхідно обов'язково повідомити про це своєму оператору систем розподілу. Причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика

"З практики скажу, після того якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях. І тоді при наступній "сірій" зоні уже такого споживача можуть певний час не турбувати, а за рахунок інших черг, інших груп споживачів, цю ситуацію вирівнювати", - додав Слободян. 

Ситуація зі світлом в Україні 

Після посилення масованих обстрілів з боку Російської Федерації, в Україні знову були запроваджені графіки відключень світла. Сьогодні ж, 3 липня, як розповідало "Укренерго", діятимуть 3 черги графіків погодинних відключень. Станом на ранок без електропостачання залишались 524 населених пункти.

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