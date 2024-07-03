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Почему отключение света может не совпадать с графиками: объяснение Госэнергонадзора

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В случае несовпадения отключений света к установленным графикам, необходимо уведомить об этом облэнерго. После этого потребителя могут не беспокоить во время следующей "серой клеточки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна в эфире телемарафона.

По словам Слободяна, потребителю, который имеет отключение в те часы, когда гарантированно должен быть свет - необходимо обязательно сообщить об этом своему оператору систем распределения. Причина отключений может заключаться в аварийной ситуации или же в том, что не сработала автоматика

"Из практики скажу, после того если случилось ложное не включение потребителя, то операторы систем распределения учитывают это при следующих отключениях. И тогда при следующей "серой" зоне уже такого потребителя могут определенное время не беспокоить, а за счет других очередей, других групп потребителей, эту ситуацию выравнивать", - добавил Слободян. 

Ситуация со светом в Украине

После усиления массированных обстрелов со стороны Российской Федерации, в Украине снова были введены графики отключений света. Сегодня же, 3 июля, как рассказывало "Укрэнерго", будут действовать 3 очереди графиков почасовых отключений. По состоянию на утро без электроснабжения оставались 524 населенных пункта.

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Госэнергонадзор