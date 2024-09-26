Чому так важливо контролювати тиск у шинах авто: на що впливає

Відтоді як виробники шин почали використовувати гуму на основі бутилкаучуку, водіїв було звільнено від обов’язку перевіряти тиск в колесах щотижня. Адже повітря більше не дифузує (не просочується) в такій мірі через стінки шини. І це зіграло проти самих шин: водії приділяють їм менше уваги. Більшість автовласників починає шукати манометр (про нього ми поговоримо нижче) тільки коли повітря у шині не залишається зовсім. При те, що його тиск суворо регламентований автовиробником – аж до потреби корекції при зміні числа пасажирів!

Чому тиск у шинах такий важливий

Від тиску у шинах залежить чимало характеристик автомобіля в цілому – це і керованість машини, і витрата пального, і ресурс ходової, і нарешті довговічність самих шин. Причому відразу кілька цих якостей можуть порушитись, навіть якщо тиск впав лише в одному колесі. Зазначимо, що на нинішніх радіальних шинах з їхньою м’якою боковиною на око помітити падіння тиску не так вже і просто.

Для чого потрібно контролювати тиск

Відхилення на 0,2 атм інженери-шинники вважають достатнім, щоб колесо поводилося не так, як запрограмовано ними. В першу чергу йдеться про падіння тиску, але і перекачане колесо теж явище небажане.

Отже, колесо з невідповідним тиском, це:

Некоректна керованість автомобіля. Особливо це дається взнаки під час різких маневрів – об'їзду перешкод, гальмування, а також – у складних умовах руху, наприклад, на мокрій дорозі або з максимальним навантаженням. Вказане стосується і занизького, і зависокого тиску;

Швидкий знос протектора і шини цілому. Найстрашніше, що низький тиск викликає перегрівання каркаса – через це покришка вийде з ладу раніше, втративши свою правильну форму. На цьому фоні протектор, нерівномірно стертий через зависокий чи занизький тиск, здаватиметься дрібницями;

Загроза пошкодити диск. Власне, сама приспущена покришка теж більше ризикує бути прорубаною гострими краями асфальтових нерівностей;

Підвищена витрата палива. Колесо з низьким тиском збільшує опір коченню, відтак, паливний апетит машини зросте;

Погіршення комфорту. Перекачані шини гірше гасять удари від дорожніх нерівностей, пасажири відчувають кожну вибоїну;

Прискорене зношення підвіски. Оскільки надто тверда шина не поглинає енергію поштовхів, більше навантаження бере на себе підвіска. Так щоб вона зовсім вийшла з ладу то навряд чи, але її шарніри будуть зношуватись швидше.

Як правильно міряти тиск у шинах

Зміряти тиск у шинах – наука не велика, але кілька нюансів є.

Шина має бути непрогріта. Тобто вимріювати тиск краще перед поїздкою;

Манометр має бути більш-менш точний. Ні, прецензійна точність не обов’язкова, але дешеві прилади, які продаються на кожному розі, часто мають похибку 0,2 – 0,3 атм, при тому що для сучасної шини, особливо низькопрофільної, неприпустиме відхилення більш як на 0,1 атм;

Якщо ви контролюєте тиск просто під час накачування шини компресором, зупиняйте його для заміру. І щоб знівелювати зайвий стик у шлангу, перед зчитуванням показань натискуйте спеціальну кнопку стравлювання тиску на пістолеті чи знімайте і знов вдягайте шланг на вентиль.

Коротко

Не вдавайтесь до експериментів з тиском у шинах – хоча з інтернету ви напевне отримуєте купу непроханих порад від різного роду "знавців" та "експертів". Вашим єдиним інструктором тут має бути заводська табличка з варіантами тиску в шинах, прикріплена зазвичай на лючку бензобака чи в прорізі водійських дверей.