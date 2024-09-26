Почему так важно контролировать давление в шинах авто: на что влияет

С тех пор как производители шин начали использовать резину на основе бутилкаучука, водители были освобождены от обязанности проверять давление в колесах еженедельно. Ведь воздух больше не диффундирует (не просачивается) в такой степени из-за стенок шины. И это сыграло против самих шин: водители уделяют им меньше внимания. Большинство автовладельцев начинает искать манометр (о нем мы поговорим ниже) только когда воздух в шине не остается совсем. При том, что его давление строго регламентировано автопроизводителем – до необходимости коррекции при изменении числа пассажиров!

Почему давление в шинах так важно

От давления в шинах зависит немало характеристик автомобиля в целом – это и управляемость машины, и расход горючего, и ресурс ходовой, и, наконец, долговечность самих шин. Причем сразу несколько этих качеств могут нарушиться, даже если давление упало только в одном колесе. Отметим, что на нынешних радиальных шинах с их мягкой боковиной на глаз заметить падение давления не так-то просто.

Для чего нужно контролировать давление

Отклонения на 0,2 атм инженеры-шинники считают достаточным, чтобы колесо вело себя не так, как запрограммировано ими. В первую очередь речь идет о падении давления, но и перекачанное колесо тоже нежелательно.

Итак, колесо с неподходящим давлением, это:

Некорректная управляемость автомобиля. Особенно это сказывается во время резких маневров – объезда помех, торможения, а также – в сложных условиях движения, например, на мокрой дороге или с максимальной нагрузкой. Указанное касается и низкого, и слишком высокого давления;

Быстрый износ протектора и шины в целом. Самое страшное, что низкое давление вызывает перегревание каркаса – поэтому покрышка выйдет из строя раньше, потеряв свою правильную форму. На этом фоне протектор, неравномерно стертый из-за высокого или низкого давления, будет казаться мелочами;

Угроза повредить диск. Собственно, самая приспущенная покрышка тоже больше рискует быть прорубленной острыми краями асфальтовых неровностей;

Повышенный расход топлива. Колесо с низким давлением увеличивает сопротивление качению, поэтому топливный аппетит машины вырастет;

Ухудшение комфорта. Перекаченные шины хуже гасят удары от дорожных неровностей, пассажиры ощущают каждую выбоину;

Так как слишком твердая шина не поглощает энергию толчков, больше нагрузки берет на себя подвеска.

Как правильно измерять давление в шинах

Измерить давление в шинах – наука не велика, но есть несколько нюансов.

Шина должна быть непрогрета. То есть мечтать давление лучше перед поездкой;

Манометр должен быть более или менее точным. Нет, прецензионная точность не обязательна, но дешевые приборы, продающиеся на каждом углу, часто имеют погрешность 0,2 – 0,3 атм, при том что для современной шины, особенно низкопрофильной, недопустимо отклонение более чем на 0,1 атм. ;

Если вы контролируете давление прямо во время накачки шины компрессором, останавливайте его для замера. И чтобы снивелировать лишний стык в шланге, перед считыванием показаний нажимайте специальную кнопку пищеварения давления на пистолете или снимайте и снова надевайте шланг на вентиль.

Кратко

Не прибегайте к экспериментам с давлением в шинах – хотя из интернета вы наверняка получаете кучу незваных советов от разного рода "знатоков" и "экспертов". Вашим единственным инструктором здесь должна быть заводская табличка с вариантами давления в шинах, прикрепленная обычно на лючке бензобака или в проеме водительской двери.