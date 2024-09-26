Почему так важно контролировать давление в шинах авто: на что влияет

Пневматическая шина автомобиля, похоже, достигла апогея своего развития: машину на дороге держит, комфорт обеспечивает, прокалывается нечасто, стоит недорого, обслуживание не нуждается… Нет – одно условие для верной службы все-таки есть: давление! игнорировать заводские инструкции?
О том, почему давление в шинах так важно для современного водителя, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.
С тех пор как производители шин начали использовать резину на основе бутилкаучука, водители были освобождены от обязанности проверять давление в колесах еженедельно. Ведь воздух больше не диффундирует (не просачивается) в такой степени из-за стенок шины. И это сыграло против самих шин: водители уделяют им меньше внимания. Большинство автовладельцев начинает искать манометр (о нем мы поговорим ниже) только когда воздух в шине не остается совсем. При том, что его давление строго регламентировано автопроизводителем – до необходимости коррекции при изменении числа пассажиров!
От давления в шинах зависит немало характеристик автомобиля в целом – это и управляемость машины, и расход горючего, и ресурс ходовой, и, наконец, долговечность самих шин. Причем сразу несколько этих качеств могут нарушиться, даже если давление упало только в одном колесе. Отметим, что на нынешних радиальных шинах с их мягкой боковиной на глаз заметить падение давления не так-то просто.
Отклонения на 0,2 атм инженеры-шинники считают достаточным, чтобы колесо вело себя не так, как запрограммировано ими. В первую очередь речь идет о падении давления, но и перекачанное колесо тоже нежелательно.
Итак, колесо с неподходящим давлением, это:
Измерить давление в шинах – наука не велика, но есть несколько нюансов.
Шина должна быть непрогрета. То есть мечтать давление лучше перед поездкой;
Манометр должен быть более или менее точным. Нет, прецензионная точность не обязательна, но дешевые приборы, продающиеся на каждом углу, часто имеют погрешность 0,2 – 0,3 атм, при том что для современной шины, особенно низкопрофильной, недопустимо отклонение более чем на 0,1 атм. ;
Если вы контролируете давление прямо во время накачки шины компрессором, останавливайте его для замера. И чтобы снивелировать лишний стык в шланге, перед считыванием показаний нажимайте специальную кнопку пищеварения давления на пистолете или снимайте и снова надевайте шланг на вентиль.
Не прибегайте к экспериментам с давлением в шинах – хотя из интернета вы наверняка получаете кучу незваных советов от разного рода "знатоков" и "экспертов". Вашим единственным инструктором здесь должна быть заводская табличка с вариантами давления в шинах, прикрепленная обычно на лючке бензобака или в проеме водительской двери.
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