Чому в Україну повернулась спека і коли вона почне спадати: відповідь синоптиків

Чому спека повернулась в Україну

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, нині спека в Україні набирає обертів.

У середу, 21 серпня, високі температурні показники очікуються у більшості областей України - 30-35 градусів вище нуля. Місцями (крім західних областей) можливі навіть температури на рівні 35-37 градусів за Цельсієм.

"Переважатиме завтра суха погода - антициклон. Нижче на карті видно, що над Україною буква Н. Це - високий атмосферний тиск", - додала експерт і уточнила, що за кілька днів локальні зливові грозові дощі можливі над західною частиною України.

Схематичне зображення повітряних потоків (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна уточнила, що антициклон над Україною переважав "до цього" і нині фактично вже "пішов".

"Ось на тому тижні, коли в нас була навіть більш прохолодна погода, свіжіша. І тоді був антициклон, без опадів. І повітряні потоки надходили з північних широт", - зауважила вона.

За словами експерта, зараз цей антициклон від України відійшов і надійшла повітряна маса з південних широт - з південного заходу. Цим і зумовлене підвищення температурних показників.

"І зараз немає такого яскраво вираженого баричного поля (просторового розподілу атмосферного тиску, - Ред.). І, відповідно, є певна нестійкість над західними областями. Тому над заходом і температурні показники - дещо нижчі", - додала синоптик.

Надалі, згідно з її інформацією, на погодні показники в Україні вже буде впливати антициклон.

"Але він розпочне свій вплив з 23 серпня. Він уже із заходу надійде до території України та буде панувати погода без опадів у більшості областей", - пояснила Птуха.

Коли та де саме температура стане комфортнішою

Діденко розповіла, що спека може дещо послабнути впродовж 22-23 серпня:

на півночі України

у західних областях

у центрі - частково

"Схід та південь залишаться у спекотному статусі-кво. До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні. Найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", - додала вона.

Птуха підтвердила, що похолодання як такого очікувати не варто, натомість можна прогнозувати "певний спад" у деяких регіонах України.

"Не по всій території України - а у західних і північних областях - певний спад може бути у четвер (22 серпня, - Ред.). Саме тоді температурні показники у цих регіонах будуть трішки нижчими", - розповіла синоптик.

Вона пояснила: якщо зараз у більшості областей температура повітря коливається у межах 30-34 градусів за Цельсієм, а у центральних, південних, східних і подекуди навіть північних областях - у межах 35-37 градусів вище нуля, то з 22 серпня показники можуть бути дещо нижчими.

"По західних і північних областях температура дещо знизиться. Вночі буде 9-14°С, а у денні години - 28-33°С", - підсумувала експерт.