Почему в Украину вернулась жара и когда она начнет спадать: ответ синоптиков

Почему жара вернулась в Украину

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сейчас жара в Украине набирает обороты.

В среду, 21 августа, высокие температурные показатели ожидаются в большинстве областей Украины - 30-35 градусов выше нуля. Местами (кроме западных областей) возможны даже температуры на уровне 35-37 градусов Цельсия.

"Преобладать завтра будет сухая погода - антициклон. Ниже на карте видно, что над Украиной буква Н. Это - высокое атмосферное давление", - добавила эксперт и уточнила, что через несколько дней локальные ливневые дожди возможны над западной частью Украины.

Схематическое изображение воздушных потоков (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина уточнила, что антициклон над Украиной преобладал "до этого" и сейчас фактически уже "ушел".

"Вот на той неделе, когда у нас была даже более прохладная погода, более свежая. И тогда был антициклон, без осадков. И воздушные потоки поступали из северных широт", - отметила она.

По словам эксперта, сейчас этот антициклон от Украины отошел и пришла воздушная масса с южных широт - с юго-запада. Этим и обусловлено повышение температурных показателей.

"И сейчас нет такого ярко выраженного барического поля (пространственного распределения атмосферного давления, - Ред.). И, соответственно, есть определенная неустойчивость над западными областями. Поэтому над западом и температурные показатели - несколько ниже", - добавила синоптик.

В дальнейшем, согласно ее информации, на погодные показатели в Украине уже будет влиять антициклон.

"Но он начнет свое влияние с 23 августа. Он уже с запада поступит на территорию Украины и будет царить погода без осадков в большинстве областей", - пояснила Птуха.

Когда и где именно температура станет более комфортной

Диденко рассказала, что жара может несколько ослабнуть в течение 22-23 августа:

на севере Украины

в западных областях

в центре - частично

"Восток и юг останутся в жарком статусе-кво. До конца августа жары будет еще хватать в Украине. Ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", - добавила она.

Птуха подтвердила, что похолодания как такового ожидать не стоит, можно прогнозировать "определенный спад" в некоторых регионах Украины.

"Не по всей территории Украины - а в западных и северных областях - определенный спад может быть в четверг (22 августа, - Ред.). Именно тогда температурные показатели в этих регионах будут немного ниже", - рассказала синоптик.

Она объяснила: если сейчас в большинстве областей температура воздуха колеблется в пределах 30-34 градусов по Цельсию, а в центральных, южных, восточных и местами даже северных областях - в пределах 35-37 градусов выше нуля, то с 22 августа показатели могут быть немного более низкими.

"По западным и северным областям температура несколько снизится. Ночью будет 9-14°С, а в дневные часы - 28-33°С", - подытожила эксперт.