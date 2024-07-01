Чому Україну "накрила" спека й коли температура спаде: пояснення експерта

Звідки в Україну прийшла спека

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, цього тижня Україна буде однією з найспекотніших країн в Європі.

"Температури в Україні можна буде порівняти із Середземноморськими. Так, українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градусів. А у південній частині, центральних та східних областях - відмічатиметься сильна спека аж до 37 градусів", - наголосили експерти.

Уточнюється водночас, що Україна нині не є найспекотнішою країною, адже в Іспанії синоптики прогнозують до 40 градусів за Цельсієм.

"Спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону - з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з південного сходу, вона накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі - у західну та північну Європу", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Виходячи з цього, у західному регіоні України очікуються дещо нижчі температури - до 30 градусів вище нуля.

"Саме таким процесом обумовлена затяжна хвиля спеки в Україні, що триватиме ще і цього тижня. Щодня фіксуються температури вищі за норму", - додали синоптики.

Попередження від Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли спека в Україні почне спадати та в яких регіонах

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у коментарі РБК-Україна пояснила, що спека переноситься південними повітряними потоками.

За її словами нинішні високі температури - африканського походження. Крім того, їх "підсилює" антициклон (область високого атмосферного тиску), який "функціонує" над Україною та не дає "прориватися" більш прохолодному та вологому повітрю.

"Він стоїть на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі, які б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря", - зауважила експерт.

За її словами, вже завтра, 2 липня, атмосферний фронт підійде до західних областей України, де температура повітря відчутно знизиться. Можливі також короткочасні дощі та грози.

Атмосферний фронт, що завітає у західні області (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Ввечері фронт торкнеться Житомирської та Київської областей. І вже 3 липня на заході та півночі будуть погода й температура повітря значно комфортнішими", - розповіла синоптик.

Водночас східна частина України, південь та більшість центральних областей - надалі перебуватимуть "в умовах сильної спеки з максимальними температурами 32-37 градусів за Цельсієм".

Коли саме може відступити спека у цих регіонах - наразі спрогнозувати складно.

Яких температур очікувати найближчими днями

Згідно з інформацією Діденко у Facebook, 2 липня у більшості регіонів максимальна температура повітря досягатиме пекучих 32-37 градусів вище нуля.

"Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей. І в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою", - додала вона.

Водночас у західних областях атмосферний фронт послабить спеку до більш комфортних 23-27 градусів за Цельсієм. Очікуються дощі з грозами.

"Через значні контрасти у зоні фронту (наприклад перед фронтом - до +35, а за фронтом близько +20 градусів) дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град", - наголосила експерт.

У північних областях 2 липня ще буде спекотно. У Житомирській області - 27-29 градусів, у Київській - близько 30 градусів, у Чернігівській та Сумській областях - 31-33 градуси вище нуля.

2 липня ввечері у Житомирській та Київській областях - на тлі приходу атмосферного фронту - можливі короткочасні грозові дощі.

Вітер у цей день переважатиме південно-західний. У західних областях він змінюватиметься на північно-західний, тож може бути "рвучким".

"У Києві 2 липня максимальна температура повітря трохи осяде, близько +30 градусів, тобто, пік - сьогодні, +31+34 градуси. Завтра у столиці буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати, а ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ", - уточнила Діденко.

У середу, 3 липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться (подекуди можливе "похолодання" до 18-22 градусів за Цельсієм). Місцями ймовірні грозові дощі.

Тим часом на сході, півдні та у більшості центральних областей (окрім Вінницької) - сильна спека триватиме і температура повітря досягатиме (та навіть подекуди перевищувати) 35 градусів вище нуля.

Прогноз від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Як уберегтися від зависоких температур

За словами експертів, чим довше утримується хвиля спеки - тим менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт впродовж ночі.

"Тому з кожним днем комфортність сприйняття температур, що по-суті не змінюються, погіршується. Особливо в умовах міста", - пояснили в гідрометеорологічному центрі.

Тим часом у регіонах, де прогнозуватимуться короткочасні дощі, спека поєднуватиметься із вологою, створюючи "ефект парника та задухи".

Українцям нагадують - для того, щоб не перегріватись, потрібно:

уникати прямих сонячних променів

охолоджуватись, п'ючи достатню кількість води

Свої рекомендації надала українцям також і Діденко.

"Пийте більше води, рухайтеся повільніше, уникайте відкритого сонця. Особливо обережно - з вогнем. Не соромтеся одягнути на голову смішну панамку, хай комусь буде смішно, аби вам потім не сумно", - наголосила вона у своєму Facebook.

Експерт нагадала, що у спеку необхідно допомагати і людям, і тваринам.

"Стежте за своїми домашніми тваринами. Налийте водичку в стару мисочку вуличним. Купіть пляшечку води безхатченку коло метро... Робіть ретельну термічну обробку продуктів", - зауважила вона.

Допис Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)