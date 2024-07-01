Почему Украину "накрыла" жара и когда температура спадет: объяснение эксперта

В последние дни Украину "накрыла" жара. Температура воздуха в большинстве регионов стремительно выросла до около 30 градусов выше нуля и кое-где существенно превышает норму.
РБК-Украина рассказывает, откуда в Украину пришла жара, когда слишком высокие температуры могут отступить, что известно о погодных условиях в разных регионах в ближайшие дни, а также как уберечься от теплового удара.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, на этой неделе Украина станет одной из самых жарких стран в Европе.
"Температуры в Украине можно будет сравнить со Средиземноморскими. Так, украинская жара будет достигать тех же значений, что в Италии и Греции, то есть 30-34 градусов. А в южной части, центральных и восточных областях - будет отмечаться сильная жара вплоть до 37 градусов", - подчеркнули эксперты.
В то же время уточняется, что Украина сейчас не является самой жаркой страной, ведь в Испании синоптики прогнозируют до 40 градусов по Цельсию.
"Жара в Испанию пришла из Сахары, а вот в Украину раскаленный воздух поступает из другого сухого горячего региона - из Аравии. Именно аравийский воздух всегда приносит самую жаркую погоду в наш регион. Распространяясь с юго-востока, она накрывает почти всю страну, немного не дотягиваясь до наших западных границ, и не распространяясь дальше - в западную и северную Европу", - рассказали в Укргидрометцентре.
Исходя из этого, в западном регионе Украины ожидаются немного более низкие температуры - до 30 градусов выше нуля.
"Именно таким процессом обусловлена затяжная волна жары в Украине, которая продлится еще и на этой неделе. Ежедневно фиксируются температуры выше нормы", - добавили синоптики.
Метеоролог и синоптик Наталья Диденко в комментарии РБК-Украина объяснила, что жара переносится южными воздушными потоками.
По ее словам, нынешние высокие температуры - африканского происхождения. Кроме того, их "усиливает" антициклон (область высокого атмосферного давления), "функционирующий" над Украиной и не дающий "прорываться" более прохладному и влажному воздуху.
"Он мешает проникновению атмосферных фронтов с запада и севера, которые могли бы принести более прохладный или влажный воздух", - отметила эксперт.
По ее словам, уже завтра, 2 июля, атмосферный фронт подойдет к западным областям Украины, где температура воздуха ощутимо снизится. Возможны кратковременные дожди и грозы.
Атмосферный фронт, который придет в западные области (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Вечером фронт коснется Житомирской и Киевской областей. И уже 3 июля на западе и севере будут погода и температура воздуха значительно более комфортными", - рассказала синоптик.
В то же время, восточная часть Украины, юг и большинство центральных областей - в дальнейшем будут находиться "в условиях сильной жары с максимальными температурами 32-37 градусов по Цельсию".
Когда именно может отступить жара в этих регионах - сейчас спрогнозировать сложно.
Согласно информации Диденко в Facebook, 2 июля в большинстве регионов максимальная температура воздуха будет достигать жгучих 32-37 градусов выше нуля.
"Это больше всего касается южной части, востока Украины и центральных областей. И в этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью", - добавила она.
В то же время в западных областях атмосферный фронт ослабит жару до более комфортных 23-27 градусов по Цельсию. Возможен дождь с грозами.
"Из-за значительных контрастов в зоне фронта (например перед фронтом - до +35, а за фронтом - около +20 градусов) дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град", - подчеркнула эксперт.
В северных областях 2 июля еще будет жарко. В Житомирской области - 27-29 градусов, в Киевской - около 30 градусов, в Черниговской и Сумской областях - 31-33 градуса выше нуля.
2 июля вечером в Житомирской и Киевской областях - на фоне прихода атмосферного фронта - возможны кратковременные грозовые дожди.
Ветер в этот день будет преобладать юго-западный. В западных областях он будет меняться на северо-западный, так что может быть "порывистым".
"В Киеве 2 июля максимальная температура воздуха немного осядет, около +30 градусов, то есть пик - сегодня, +31+34 градуса. Завтра в столице будет сухо, однако усилится ветер, который позволит немного легче дышать, а вечером во вторник возможен кратковременный грозовой дождь", - уточнила Диденко.
В среду, 3 июля, на западе и севере температура воздуха ощутимо снизится (кое-где возможно "похолодание" до 18-22 градусов по Цельсию). Местами возможны грозовые дожди.
Тем временем на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) - сильная жара будет продолжаться и температура воздуха будет достигать (и даже иногда превышать) 35 градусов выше нуля.
Прогноз от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
По словам экспертов, чем дольше удерживается волна жары - тем меньше охлаждаются поверхности застроек, бетон и асфальт в течение ночи.
"Поэтому с каждым днем комфортность восприятия по существу не меняющихся температур ухудшается. Особенно в условиях города", - пояснили в гидрометеорологическом центре.
Тем временем в регионах, где будут прогнозироваться кратковременные дожди, жара будет сочетаться с влагой, создавая "эффект парника и удушья".
Украинцам напоминают - для того чтобы не перегреваться, нужно:
Свои рекомендации предоставила украинцам также и Диденко.
"Пейте больше воды, двигайтесь медленнее, избегайте открытого солнца. Особенно осторожно - с огнем. Не стесняйтесь одеть на голову смешную панамку, пусть кому-то будет смешно, лишь бы вам потом не грустно", - подчеркнула она в своем Facebook.
Эксперт напомнила, что в жару нужно помогать и людям, и животным.
"Следите за своими домашними животными. Налейте водичку в старую мисочку для уличных. Купите бутылочку воды бездомному у метро... Проводите тщательную термическую обработку продуктов", - отметила она.
Пост Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек, а также какие регионы пострадали больше всего.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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