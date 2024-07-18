Чи поменшає відключень світла після спаду спеки: відповідь Держенергонагляду
Вже найближчим часом, після того як спаде спека, очікується зниження навантаження на енергосистему і стабілізація її роботи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслан Слободян в ефірі національного телемарафону.
"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", - розповів він.
Також за його словами, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, їх завершення матиме позитивний вплив на стан енергосистеми.
Відключення світла в Україні
Раніше повідомлялось, що через аномальну спеку в Україні ситуація в енергосистемі ускладнилася. Однак після того, як почнеться зниження температури повітря, ймовірно, графіки відключень стануть м'якшими.
Водночас прогнозується, що вже у серпні-вересні, якщо не буде значного похолодання, очікується стабільніша ситуація з відключенням світла.
Однак сьогодні, 18 липня, через спеку вийшло з ладу енергообладнання, через що у низці областей було застосовано аварійні графіки відключення світла. А вже на завтра прогнозується менша кількість відключень - протягом дня планують задіяти лише дві та три черги графіків.
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