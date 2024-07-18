ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи поменшає відключень світла після спаду спеки: відповідь Держенергонагляду

Четвер 18 липня 2024 18:55
UA EN RU
Чи поменшає відключень світла після спаду спеки: відповідь Держенергонагляду Ілюстративне фото: в Україні після зниження температури може покращитись ситуація зі світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вже найближчим часом, після того як спаде спека, очікується зниження навантаження на енергосистему і стабілізація її роботи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслан Слободян в ефірі національного телемарафону.

"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", - розповів він.

Також за його словами, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, їх завершення матиме позитивний вплив на стан енергосистеми.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялось, що через аномальну спеку в Україні ситуація в енергосистемі ускладнилася. Однак після того, як почнеться зниження температури повітря, ймовірно, графіки відключень стануть м'якшими.

Водночас прогнозується, що вже у серпні-вересні, якщо не буде значного похолодання, очікується стабільніша ситуація з відключенням світла.

Однак сьогодні, 18 липня, через спеку вийшло з ладу енергообладнання, через що у низці областей було застосовано аварійні графіки відключення світла. А вже на завтра прогнозується менша кількість відключень - протягом дня планують задіяти лише дві та три черги графіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госэнергонадзор Відключеня світла
NEWS
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало