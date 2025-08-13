"Чому українці туди пішли": посол в Польщі обурився бійками на концерті Коржа у Варшаві

"Я не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон. Концерт був російською мовою, і ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", - заявив дипломат.

Боднар наголосив, що громадяни, які порушують закон у Польщі, мають нести відповідальність відповідно до місцевого законодавства. Він висловив упевненість, що польські правоохоронні органи вживуть усіх необхідних заходів для покарання винних.

"Українці, які, як і я, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися чинних у Польщі законів. Той, хто порушує закон і традиції, і кому бракує розуміння та почуття соціальної чутливості, має бути притягнутий до відповідальності", - додав він.

Посол також застеріг, що подібні інциденти грають на руку Росії та можуть погіршити відносини між Києвом і Варшавою.

"Чим більше таких провокацій, тим більше вони загрожують нашим двостороннім відносинам і негативно впливають на українців, які проживають у Польщі", - зазначив дипломат.

За його словами, більшість учасників конфлікту приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі.

Він назвав інцидент "дуже тривожною справою", що суперечить зусиллям зі зміцнення партнерства між Україною та Польщею.