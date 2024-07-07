Чому українські біженці вигідні чеській державі: пояснення економіста

Українські біженці у Чехії вигідні для місцевої економіки, бо платять багато податків та заповнюють робочі місця, на які складно знайти працівників. Водночас отримати більше користі від українців заважає тривале визнання їхньої кваліфікації.

Вплив біженців на економіку пояснив чеський економіст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Податки українців перевищили суми допомоги від держави

За даними МВС Чехії, від початку повномасштабної війни Росії проти України країна прийняла понад 600 тисяч українських біженців. На 1 липня у країні були зареєстровані понад 360 тисяч українців із тимчасовим захистом.

Побоювання, які у чеському суспільстві виникли через велику хвилю біженців з України, безпідставні, пояснив економіст інвестиційної групи Natland Петр Бартонь. Навпаки, з економічного погляду українці вигідні чеській державі, бо займають вакантні робочі місця та платять податки.

"Вони заплатили у вигляді податків більше коштів, ніж держава надала біженцям", – зазначив експерт.

Петр Бартонь спростував ще одне побоювання: якби українці забирали у чехів робочі місця, у країні б зростало безробіття. Натомість воно вже тривалий час перебуває на дуже низькому рівні, зауважив економіст.

Чехія могла б отримати від українських біженців ще більше користі, якби залучали фахівців на відповідну роботу. Але на заваді дуже тривалий процес визнання фахової кваліфікації.

Фото: Робота на підприємстві за кордоном (gettyimages.com)

Біженці часто мають фах у тих галузях, де давно бракує працівників. Ці люди могли б заповнити більше місць, де не вистачає кадрів.

Натомість українці, які не мають визнаної в Чехії кваліфікації, влаштовуються на некваліфіковану роботу.

"Нашою метою має бути, щоб навіть якщо вони почнуть із самого низу, то змогли швидко пробитися нагору", – додав економіст.

Скільки доходу бюджет Чехії отримав від біженців

За даними чеського Міністерства праці та соціальних справ, в першому кварталі 2024 року надходження до бюджету від українських біженців майже удвічі перевищили видатки на соціальну та гуманітарну допомогу втікачам від війни.

Зокрема, сума податків перевищує витрати на 2,9 млрд крон (приблизно 117 млн євро). За даними чеського Мінфіну, за ці кошти можна було б побудувати 10 км автомагістралей або додати по 1200 крон (48 євро) на рік усім пенсіонерам.

За офіційними даними, у 2022 році видатки на українських біженців у Чехії склали 25 млрд крон, а доходи – 12,6 млрд. У 2023 році ці цифри майже зрівнялися – 21,6 млрд і 21 млрд крон відповідно.

Із 350 тисяч українських біженців у Чехії працюють 118 тисяч. У 90% це трудові правовідносини, за якими страховий внесок сплачується державі. Уряд Чехії оцінює такий рівень зайнятості українcьких біженців як найвищий у Європі.

Фото: Мітинг українців у Чехії (gettyimages.com)

За даними соціологічних опитувань, до 30% українських біженців мають більше однієї роботи у Чехії, але часто працюють на низькокваліфікованих посадах.