Чехія планує збільшити виплати деяким біженцям: що відомо

У Чехії підтримали поправку уряду щодо продовження тимчасового захисту для біженців з України. Ті з них, які не потребуватимуть захисту, зможуть залишитись в країні на довгострокове проживання. Цю поправку тепер обговорюватимуть парламентські комітети з питань безпеки та соціальної політики.

Що зміниться для українців у Чехії

Тимчасовий захист у Чехії для біженців з України діє до березня 2025 року. Він дає доступ до державного медичного страхування, освіти і ринку праці.

До кінця березня цього року, за даними уряду, 32 000 біженців продовжили свій тимчасовий захист у Чехії. Втім, майже 1500 біженців прибувають у країну щотижня, так що в першій декаді червня їх було 355 000 осіб, а вже зараз їх кількість могла зрости до 400 000 осіб.

Міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка заявив, що 120 000 біженців працездатного віку були залучені до трудового процесу в Чехії, що становить 70%.

Спеціальна довготермінова посвідка на проживання призначена лише для тих українських біженців, які перебувають у Чехії понад два роки. Окрім дійсного закордонного паспорта та забезпечення житлом, основними умовами також є економічна незалежність та відсутність пільг. Для дітей обов’язкова умова - відвідування школи.

Як зміняться виплати

Представники ANO зупинилися на пропонованому збільшенні гуманітарної допомоги для біженців-інвалідів приблизно до 12 000 крон, а саме 6 600 крон для дітей і 4 400 крон для дорослих. Це підвищення є компенсацією за втрату безкоштовного житла з вересня.

Депутат від ANO Їржі Машек звернув увагу на українців, які підлягають військовій службі та водночас мають тимчасовий захист у Чехії. Він зазначив, що вони повинні повернутися на батьківщину, щоб продовжити термін дії документів. Але разом із цим вони можуть скористатися тимчасовим захистом навіть із простроченими документами.