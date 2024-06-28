Чехія планує збільшити виплати деяким біженцям: що відомо
У Чехії підтримали поправку уряду щодо продовження тимчасового захисту для біженців з України. Ті з них, які не потребуватимуть захисту, зможуть залишитись в країні на довгострокове проживання. Цю поправку тепер обговорюватимуть парламентські комітети з питань безпеки та соціальної політики.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Blesk.cz.
Що зміниться для українців у Чехії
Тимчасовий захист у Чехії для біженців з України діє до березня 2025 року. Він дає доступ до державного медичного страхування, освіти і ринку праці.
До кінця березня цього року, за даними уряду, 32 000 біженців продовжили свій тимчасовий захист у Чехії. Втім, майже 1500 біженців прибувають у країну щотижня, так що в першій декаді червня їх було 355 000 осіб, а вже зараз їх кількість могла зрости до 400 000 осіб.
Міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка заявив, що 120 000 біженців працездатного віку були залучені до трудового процесу в Чехії, що становить 70%.
Спеціальна довготермінова посвідка на проживання призначена лише для тих українських біженців, які перебувають у Чехії понад два роки. Окрім дійсного закордонного паспорта та забезпечення житлом, основними умовами також є економічна незалежність та відсутність пільг. Для дітей обов’язкова умова - відвідування школи.
Як зміняться виплати
Представники ANO зупинилися на пропонованому збільшенні гуманітарної допомоги для біженців-інвалідів приблизно до 12 000 крон, а саме 6 600 крон для дітей і 4 400 крон для дорослих. Це підвищення є компенсацією за втрату безкоштовного житла з вересня.
Депутат від ANO Їржі Машек звернув увагу на українців, які підлягають військовій службі та водночас мають тимчасовий захист у Чехії. Він зазначив, що вони повинні повернутися на батьківщину, щоб продовжити термін дії документів. Але разом із цим вони можуть скористатися тимчасовим захистом навіть із простроченими документами.
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