Почему украинские беженцы выгодны чешскому государству: объяснение экономиста

Украинские беженцы в Чехии выгодны местной экономике, потому что платят много налогов и заполняют рабочие места, на которые сложно найти работников. В то же время, получить больше пользы от украинцев мешает длительное признание их квалификации.

Влияние беженцев на экономику объяснил чешский экономист, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Налоги украинцев превысили суммы помощи от государства

По данным МВД Чехии, с начала полномасштабной войны России против Украины страна приняла более 600 тысяч украинских беженцев. По состоянию на 1 июля в стране было зарегистрировано более 360 тысяч украинцев со временной защитой.

Опасения, возникшие в чешском обществе из-за большой волны беженцев из Украины, безосновательны, объяснил экономист инвестиционной группы Natland Петр Бартонь. Напротив, с экономической точки зрения украинцы выгодны чешскому государству, потому что занимают вакантные рабочие места и платят налоги.

"Они заплатили в виде налогов больше средств, чем государство предоставило беженцам", – отметил эксперт.

Петр Бартонь опроверг еще одно опасение: если бы украинцы забирали у чехов рабочие места, в стране росла бы безработица. В то же время она уже долгое время находится на очень низком уровне, отметил экономист.

Чехия могла бы получить от украинских беженцев еще больше пользы, если бы привлекали специалистов на соответствующую работу. Но мешает очень длительный процесс признания профессиональной квалификации.

Фото: Работа на предприятии за границей (gettyimages.com)

У беженцев часто есть профессия в тех отраслях, где давно не хватает работников. Эти люди могли бы заполнить больше мест, где не хватает кадров.

Вместо этого украинцы, не имеющие признанной в Чехии квалификации, устраиваются на неквалифицированную работу.

"Нашей целью должно быть, чтобы даже если они начнут с самого низа, смогли быстро пробиться вверх", – добавил экономист.

Сколько дохода бюджет Чехии получил от беженцев

По данным чешского Министерства труда и социальных дел, в первом квартале 2024 года поступления в бюджет от украинских беженцев почти вдвое превысили расходы на социальную и гуманитарную помощь бежавшим от войны.

В частности, сумма налогов превышает расходы на 2,9 млрд крон (приблизительно 117 млн евро). По данным чешского Минфина, за эти средства можно было бы построить 10 км автомагистралей или добавить по 1200 крон (48 евро) в год всем пенсионерам.

По официальным данным, в 2022 году расходы на украинских беженцев в Чехии составили 25 млрд крон, а доходы – 12,6 млрд. В 2023 году эти цифры почти сравнялись – 21,6 млрд и 21 млрд крон соответственно.

Из 350 тысяч украинских беженцев в Чехии работают 118 тысяч. В 90% это трудовое правоотношение, по которому страховой взнос уплачивается государству. Правительство Чехии оценивает такой уровень занятости украинских беженев как самый самый высокий в Европе.

Фото: Митинг украинцев в Чехии (gettyimages.com)

По данным социологических опросов, до 30% украинских беженцев имеют больше одной работы в Чехии, но часто работают на низкоквалифицированных должностях.