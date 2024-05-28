Складні правила. Чому українські лікарі досі не можуть лікувати пацієнтів у Чехії

У Чехії є дефіцит лікарів, але українським медикам із числа біженців на таку роботу досі складно потрапити. Для дозволу на практику українцям треба пройти атестацію, яка триває до двох років.

Українські лікарі, які прибули до Чехії навесні 2022 року, могли б лише цієї осені отримати дозвіл на практику у цій країні. На заваді роботі за фахом – тривалий атестаційний процес та необхідність вивчити чеську мову.

"Це дуже складний і для біженців де-факто нескінченний процес", – розповів заступник голови Чеського лікарського товариства Циріл Муха.

За його словами, нострифікація українського диплому триває кілька місяців, а після цього необхідно скласти письмовий професійний іспит. У цьому тесті дві тисячі складних питань. Також треба відбути шестимісячне стажування у лікарні, заплативши за це сотні євро.

"Навіть якби все відбувалося цілком добре, все одно це триває до двох років. Але там іще є величезні затягування", – додав він.

У його терапевтичному кабінеті працює асистенткою лікар з України Оксана Денисюк. Вона розпочала своє стажування у вересні 2023 року і завершила його в березні. Але скласти апробаційні іспити чеською мовою зможелише восени 2024 року – через вимогу тримісячного періоду після стажування.

За її словами, вивчити мову було найтяжчим завданням. Мову українка почала вчити в березні 2022 року, але мовний іспит лякає її найбільше. Вона матиме 5 спроб на його складання. Біженка планує залишатися у Чехії до закінчення війни.

Фото: Лікарня у Чехії (facebook.com/nemopisek)

Інші українки, які стажувалися у Циріла Мухи, заробляли на життя роботою у барі чи садовому господарстві. Щоб допомогти українським лікарям подолати перешкоди до практики в Чехії, він з колегами започаткував проект "Україна".

"Коли років п’ять тому приїжджав хтось із-за кордону і хотів у нас працювати лікарем, то мусив бути готовий до того, що це буде довгий і складний процес. Але ці люди не прихали з власної волі, це ж біженці від війни", – пояснив медик.

Але у чеському МОЗ змін для спрощення апробаційного процесу для фахівців із-поза меж ЄС не планують і наполягають на виконанні всіх вимог. Міністр Властіміл Валек раніше заявив, що система визнання кваліфікації лікарів із-поза меж ЄС не буде змінюватися через необхідність дотримуватися єдиних стандартів Європейського союзу.