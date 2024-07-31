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Чому в Україні не вимикають світло: енергетики назвали три причини

Фото: енергетики пояснили, чому в Україні не вимикають світло (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні другий день поспіль не вимикають світло. Енергетики назвали причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Чому сьогодні не вимикають світло? Це стало можливим завдяки трьом факторам", - йдеться у повідомленні.

Перший фактор, як зазначають в ДТЕК, це те, що в Україні закінчилась аномальна спека.

"Це значно зменшило навантаження на енергосистему", - кажуть енергетики.

Другий фактор - повернулися в роботу два атомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії в системі.

І третій фактор - збільшився імпорт електроенергії з Європи.

" Це дозволило покрити дефіцит, але не означає повне подолання кризи в енергетиці. Ситуація може змінюватись", - попереджають у компанії.

 

Ситуація зі світлом в Україні

В Україні вже другий день поспіль не вимикають світло. Як пояснюють в Міненерго, 31 липня планові відключення електроенергії не проводитимуться. Про будь-які зміни дізнавайтесь на офіційних сайтах обленерго.

Водночас енергетики просять всіх споживати електроенергію ощадливо, щоб допомогти енергетикам підтримувати стабільність енергосистеми. Особливо це стосується пікових годин споживання вранці і ввечері - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

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Війна в УкраїніВимкнення світла