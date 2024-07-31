RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему в Украине не выключают свет: энергетики назвали три причины

Фото: энергетики объяснили, почему в Украине не выключают свет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине второй день подряд не выключают свет. Энергетики назвали причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Почему сегодня не выключают свет? Это стало возможным благодаря трем факторам", - говорится в сообщении.

Первый фактор, как отмечают в ДТЭК, это то, что в Украине закончилась аномальная жара.

"Это значительно снизило нагрузку на энергосистему", - говорят энергетики.

Второй фактор - вернулись в работу два атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.

И третий фактор - увеличился импорт электроэнергии из Европы.

"Это позволило покрыть дефицит, но не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может изменяться", - предупреждают в компании.

Ситуация со светом в Украине

В Украине уже второй день не выключают свет. Как поясняют в Минэнерго, 31 июля плановые отключения электроэнергии не будут производиться. Любые изменения узнавайте на официальных сайтах облэнерго.

В то же время энергетики просят всех потреблять электроэнергию бережливо, чтобы помочь энергетикам поддерживать стабильность энергосистемы. Особенно это касается пиковых часов потребления утром и вечером - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОтключение света