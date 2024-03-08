Чому Україна не може провести вибори під час війни: відповідь Зеленського

"Для того, щоб провести вибори в військовий час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У військовий час не можна проводити вибори. Це перше", - пояснив президент.

За словами Зеленського, серед інших причин:

важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті й також повинні мати право на волевиявленні під час виборів;

необхідна окрема інфраструктура, яка дозволить брати участь у голосуванні 7 мільйонам українців, які наразі перебувають закордоном.

Вибори в Україні

В кінці липня 2023 року спікер Верховної ради Руслан Стефанчук пояснював, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час війни. Водночас заборона міститься саме в законі "Про правовий режим воєнного стану". У тому ж числі це стосувалось й парламентських виборів, які повинні були відбутись 29 жовтня того ж року. Президентські вибори планувались вже в кінці березня 2024 року.

На початку лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігав про те, що російська пропаганда використовуватиме тему виборів президента для розхитування України.