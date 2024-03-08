Чому Україна не може провести вибори під час війни: відповідь Зеленського

Є низка причин, які унеможливлюють проведення виборів в військовий час. Серед них, наприклад, потреба в відповідних змінах у законодавстві й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Cinque minuti.
"Для того, щоб провести вибори в військовий час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У військовий час не можна проводити вибори. Це перше", - пояснив президент.
За словами Зеленського, серед інших причин:
В кінці липня 2023 року спікер Верховної ради Руслан Стефанчук пояснював, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час війни. Водночас заборона міститься саме в законі "Про правовий режим воєнного стану". У тому ж числі це стосувалось й парламентських виборів, які повинні були відбутись 29 жовтня того ж року. Президентські вибори планувались вже в кінці березня 2024 року.
На початку лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігав про те, що російська пропаганда використовуватиме тему виборів президента для розхитування України.
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