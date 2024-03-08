Почему Украина не может провести выборы во время войны: ответ Зеленского

Есть ряд причин, которые делают невозможным проведение выборов в военное время. Среди них, например, потребность в соответствующих изменениях в законодательстве и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Cinque minuti.
"Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы. Это первое", - пояснил президент.
По словам Зеленского, среди других причин:
В конце июля 2023 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснял, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время войны. В то же время, запрет содержится именно в законе "О правовом режиме военного положения". В том же числе это касалось и парламентских выборов, которые должны были состояться 29 октября того же года. Президентские выборы планировались уже в конце марта 2024 года.
В начале февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег о том, что российская пропаганда будет использовать тему выборов президента для расшатывания Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.