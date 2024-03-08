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Почему Украина не может провести выборы во время войны: ответ Зеленского

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Есть ряд причин, которые делают невозможным проведение выборов в военное время. Среди них, например, потребность в соответствующих изменениях в законодательстве и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Cinque minuti.

"Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы. Это первое", - пояснил президент.

По словам Зеленского, среди других причин:

Выборы в Украине

В конце июля 2023 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснял, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время войны. В то же время, запрет содержится именно в законе "О правовом режиме военного положения". В том же числе это касалось и парламентских выборов, которые должны были состояться 29 октября того же года. Президентские выборы планировались уже в конце марта 2024 года.

В начале февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег о том, что российская пропаганда будет использовать тему выборов президента для расшатывания Украины.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский