Почему Украина не может провести выборы во время войны: ответ Зеленского

"Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы. Это первое", - пояснил президент.

По словам Зеленского, среди других причин:

важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте и также должны иметь право на волеизъявление во время выборов;

необходима отдельная инфраструктура, которая позволит участвовать в голосовании 7 миллионам украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Выборы в Украине

В конце июля 2023 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснял, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время войны. В то же время, запрет содержится именно в законе "О правовом режиме военного положения". В том же числе это касалось и парламентских выборов, которые должны были состояться 29 октября того же года. Президентские выборы планировались уже в конце марта 2024 года.

В начале февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег о том, что российская пропаганда будет использовать тему выборов президента для расшатывания Украины.