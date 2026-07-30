Чому Україна не б'є по "Іскандерах" на землі та що змінить балістика: пояснення експерта

Україна зможе ефективно боротись з російськими балістичними ракетами, знищуючи їх пускові установки, коли отримає власну серійну балістику.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Росіяни ховають "Іскандери" на військових аеродромах. На таких об'єктах є великі капоніри, де можуть зберігатись пускові установки.

На таких об'єктах є великі капоніри, де можуть зберігатись пускові установки. Українська авіація може знищувати "Іскандери". Але для цього потрібен час, щоб бойова авіація ЗСУ встигла нанести точний удар.

Але для цього потрібен час, щоб бойова авіація ЗСУ встигла нанести точний удар. Треба знищити кілька ворожих пускових установок, і ударів по Києву стане значно менше.Українська балістика дозволить ефективно боротись з "Іскандерами".

За словами експерта, росіяни розміщують пускові установки балістичних ракет, які атакують столицю, на відстані 200-250 кілометрів від кордону. За останні кілька років відомо кілька підтверджених уражень у ТРК "Іскандер", але їх дуже важко помітити.

Де росіяни ховають "Іскандери"

В основному, ОТРК "Іскандер" ховають в капонірах на військових аеродромах, де є великі сховища для літаків.

Зафіксувати висування наземних комплексів на бойові позиції може лише дрон-розвідник далекого радіусу дії, тому що людині помітити такі дії фактично неможливо - усі периметри таких аеродромів дуже добре охороняються.

Якщо дрон-розвідник помітив висування "Іскандеру", далі він передає команду на командний пункт, з цього командного пункту йде наказ літакам. І поки бойова авіація злетить, добереться до точки нанесення удару, ОТРК встигне приїхати і нанести удар.

До пускової позиції "Іскандер" Їде 40-50 хвилин, на розгортання треба ще хвилин 20. Тобто українська авіація повинна випередити російський розрахунок.

Українська балістика кардинально змінить ситуацію

Українські балістичні ракети, для прикладу FP-7, зможуть значно швидше наносити удари по "Іскандерах". Ракети від Fire Point зможуть пролітати 250-300 кілометрів, та дуже швидко влучати пускові установки.

"Там не така велика кількість локацій для запусків. І коли він приїжджає, розгортається, наноситься удар нашими балістичними ракетами. Тоді ми будемо ефективно їх знищувати. Треба знищити 2-3-5 комплексів, і всі інші будуть думати, чи виїжджати, чи не виїжджати. Тому що це буде самогубство", - підкреслив Криволап.