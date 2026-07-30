Чому Україна не б'є по "Іскандерах" на землі та що змінить балістика: пояснення експерта
Україна зможе ефективно боротись з російськими балістичними ракетами, знищуючи їх пускові установки, коли отримає власну серійну балістику.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Головне:
- Росіяни ховають "Іскандери" на військових аеродромах. На таких об'єктах є великі капоніри, де можуть зберігатись пускові установки.
- Українська авіація може знищувати "Іскандери". Але для цього потрібен час, щоб бойова авіація ЗСУ встигла нанести точний удар.
- Треба знищити кілька ворожих пускових установок, і ударів по Києву стане значно менше.Українська балістика дозволить ефективно боротись з "Іскандерами".
За словами експерта, росіяни розміщують пускові установки балістичних ракет, які атакують столицю, на відстані 200-250 кілометрів від кордону. За останні кілька років відомо кілька підтверджених уражень у ТРК "Іскандер", але їх дуже важко помітити.
Де росіяни ховають "Іскандери"
В основному, ОТРК "Іскандер" ховають в капонірах на військових аеродромах, де є великі сховища для літаків.
Зафіксувати висування наземних комплексів на бойові позиції може лише дрон-розвідник далекого радіусу дії, тому що людині помітити такі дії фактично неможливо - усі периметри таких аеродромів дуже добре охороняються.
Якщо дрон-розвідник помітив висування "Іскандеру", далі він передає команду на командний пункт, з цього командного пункту йде наказ літакам. І поки бойова авіація злетить, добереться до точки нанесення удару, ОТРК встигне приїхати і нанести удар.
До пускової позиції "Іскандер" Їде 40-50 хвилин, на розгортання треба ще хвилин 20. Тобто українська авіація повинна випередити російський розрахунок.
Українська балістика кардинально змінить ситуацію
Українські балістичні ракети, для прикладу FP-7, зможуть значно швидше наносити удари по "Іскандерах". Ракети від Fire Point зможуть пролітати 250-300 кілометрів, та дуже швидко влучати пускові установки.
"Там не така велика кількість локацій для запусків. І коли він приїжджає, розгортається, наноситься удар нашими балістичними ракетами. Тоді ми будемо ефективно їх знищувати. Треба знищити 2-3-5 комплексів, і всі інші будуть думати, чи виїжджати, чи не виїжджати. Тому що це буде самогубство", - підкреслив Криволап.
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