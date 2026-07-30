Почему Украина не бьет по "Искандерам" на земле и что изменит баллистика: объяснение эксперта

Украина сможет эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами, уничтожая их пусковые установки, когда получит свою серийную баллистику.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Главное:

Россияне хоронят "Искандеры" на военных аэродромах. На таких объектах есть большие капониры, где могут храниться пусковые установки.

На таких объектах есть большие капониры, где могут храниться пусковые установки. Украинская авиация может уничтожать "Искандеры". Но для этого нужно время, чтобы боевая авиация ВСУ успела нанести точный удар.

Но для этого нужно время, чтобы боевая авиация ВСУ успела нанести точный удар. Надо уничтожить несколько вражеских пусковых установок, и ударов по Киеву станет гораздо меньше. Украинская баллистика позволит эффективно бороться с "Искандерами".

По словам эксперта, россияне размещают пусковые установки баллистических ракет, атакующих столицу, в 200-250 километрах от границы. За последние несколько лет известно несколько подтвержденных поражений в ТРК "Искандер", но их очень сложно заметить.

Где россияне хоронят "Искандеры"

В основном ОТРК "Искандер" хоронят в капонирах на военных аэродромах, где есть большие хранилища для самолетов.

Зафиксировать выдвижение наземных комплексов на боевые позиции может только дрон-разведчик дальнего радиуса действия, потому что человеку заметить такие действия фактически невозможно – все периметры таких аэродромов очень хорошо охраняются.

Если дрон-разведчик заметил выдвижение "Искандера", он передает команду на командный пункт, из этого командного пункта идет приказ самолетам. И пока боевая авиация взлетит, доберется до точки нанесения удара, ОТРК успеет приехать и нанести удар.

До пусковой позиции "Искандер" Едет 40-50 минут, на развертывание нужно еще минут 20. То есть, украинская авиация должна опередить российский расчет.

Украинская баллистика кардинально изменит ситуацию

Украинские баллистические ракеты, например FP-7, смогут значительно быстрее наносить удары по "Искандерам". Ракеты от Fire Point смогут пролетать 250-300 километров и очень быстро попадать пусковые установки.

"Там не такое большое количество локаций для запусков. И когда он приезжает, разворачивается, наносится удар нашими баллистическими ракетами. Тогда мы будем эффективно их уничтожать. Надо уничтожить 2-3-5 комплексов, и все остальные будут думать, выезжать или не уезжать. Потому что это будет самоубийство", - подчеркнул он.