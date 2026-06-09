Ціни на продукти зростають повільніше: що подорожчало найбільше в травні

У травні 2026 року темпи зростання споживчих цін сповільнилися і становили 0,9% у місячному вимірі, тоді як у річному вимірі інфляція сягнула 8,2% порівняно з травнем минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної служби статистики.

Держстат повідомляє, що в травні 2026 року споживча інфляція в Україні становила 0,9% порівняно з попереднім місяцем. У квітні показник був вищим і сягав 1,4%, а в березні - 1,7%, у лютому - 1%.

У річному вираженні зростання цін сповільнилося і становило 8,2% порівняно з травнем 2025 року. Для порівняння, у квітні річна інфляція перебувала на рівні 8,6%.

Які товари подорожчали та що подешевшало

Протягом травня найпомітніше подорожчання зафіксовано в сегменті фруктів - зростання цін становило 11,1%. Також збільшилася вартість проїзду в автомобільному пасажирському транспорті - на 2,7%.

Водночас низка товарів показала зниження вартості. Найсуттєвіше подешевшали яйця, ціна яких впала на 15,3%, що стало найбільш вираженим зниженням серед основних продуктів харчування.

Базова інфляція та цінові тенденції

Базова інфляція, яка виключає короткострокові коливання, спричинені сезонними та адміністративними факторами, становила 0,7% у місячному вираженні та 7,9% у річному.

Прогноз НБУ щодо інфляції

За оцінкою Національного банку України, найближчими місяцями інфляція залишатиметься відносно стабільною, однак у другій половині року можливе зростання показника до рівня близько 9,4%.

Серед факторів тиску регулятор називає збільшення виробничих витрат підприємств, насамперед через зростання вартості енергоресурсів.

Окремо наголошується на впливі подорожчання палива, яке відбивається як безпосередньо, так і через вторинні цінові ефекти.

У перспективі НБУ очікує поступове зниження інфляції починаючи з 2027 року.

Цьому мають сприяти стабілізація цін на паливо, послаблення зовнішнього інфляційного тиску, поліпшення врожайності та відновлення енергетичного сектору.

У разі реалізації прогнозу інфляція може знизитися до 6,5% наприкінці 2027 року та наблизитися до цільового рівня 5% у 2028 році.