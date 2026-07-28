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Чому Трамп різко змінив ставлення до Зеленського: ЗМІ розкрили три причини

10:51 28.07.2026 Вт
2 хв
Як на президента США вплинув Олександр Усик?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп справді почав прихильніше ставитися до українського лідера Володимира Зеленського. Як виявилося, на цей розворот вплинули як події, так і конкретні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами інсайдерів, наразі очільник Білого дому демонструє оптимізм щодо України та Володимира Зеленського.

Насамперед річ у тім, що Трамп вражений "стійкістю" українського колеги на тлі війни з Росією. Ба більше, він у захваті від кампанії далекобійних ударів ЗСУ по країні-агресорці.

Що цікаво, президент США також зацікавився українською індустрією безпілотників. Це сталося після того, як він побачив її ефективність під час війни на Близькому Сході.

"Трамп любить переможців, і, на думку президента США, Зеленський дедалі більше починає виглядати саме як переможець", - заявило одне з джерел.

Ба більше, на зміну позиції американського лідера також вплинув український боксер Олександр Усик. Їхня зустріч відбулася перед вечором боїв UFC у Білому домі. Інсайдери стверджують, що Усик сказав президенту США, що українці — "бійці та переможці".

Також боксер розповів Трампу про життя своєї родини під час російських обстрілів Києва та заявив, що відмінності між українцями й росіянами полягають "у голові та серці".

Крім того, президент США кілька разів обговорював Україну з праворадикальною активісткою та своєю улюбленою блогеркою Лорою Лумер.

Попри те що вона раніше гучно критикувала Київ, наразі різко змінила свою позицію та перейшла на бік України.

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Володимир ЗеленськийОлександр УсикДональд ТрампВійна Росії проти України