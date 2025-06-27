Чому Трамп поки не погоджується на жорсткі санкції проти РФ: думка Мерца

Президент США Дональд Трамп "не поспішає" вводити руйнівні санкції проти Росії. Ймовірно, це пов'язано з тим, що такі обмеження завдадуть шкоди американській економіці.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Канцлер нагадав, що війни, як правило, закінчуються військовою поразкою або економічним виснаженням. Наразі не можна говорити про військову поразку однієї зі сторін, що воюють, а з економічної точки зору і Росія, і Україна можуть протриматися ще довго.

"У підсумку залишається тільки один варіант: чи можна змусити Путіна сісти за стіл переговорів за допомогою посилення санкцій?" - підкреслив Мерц.

У відповідь журналіст запитав у канцлера, чому тоді Трамп відмовляється вводити проти Росії більш жорсткі санкції.

"Санкції завдають шкоди і його економіці. Але Сенат США зараз інтенсивно обговорює введення санкцій, останнє слово щодо яких буде за президентом", - відповів Мерц.

Він уточнив, що робить усе, щоб Євросоюз і США узгодили введення більш жорстких санкцій проти країни-агресора.